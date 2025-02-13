Edremit\'te Zorunlu Nüfus Mübadelesi\'nin 102. Yılı Anma Programı Düzenlendi

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Türkiye ile Yunanistan arasında 1923 yılında imzalanan Zorunlu Nüfus Mübadelesi'nin 102. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Edremit Belediyesi ve Edremit Kent Konseyi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliklerde mübadiller anıldı. Anma programı, Akçay İskelesi'nde düzenlenen temsili karşılama töreniyle başladı. Soğuk havada deniz yoluyla gelen mübadillerin anısını yaşatmak amacıyla yapılan canlandırmada, katılımcılara çiçek takdim edildi. Program, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Kent Konseyi Başkanı Abdullah Soykan ve protokol üyelerinin mübadiller anısına denize çelenk bırakmasıyla devam etti.

"Mübadele tarihteki en büyük zorunlu göçlerden biri"

Edremit Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Abdullah Soykan, mübadelenin insanlık tarihindeki en büyük zorunlu göçlerden biri olduğunu vurguladı. "Lozan Anlaşması sürecinde, 30 Ocak 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Yunan Krallığı arasında zorunlu nüfus mübadelesi kararı alındı. Ancak vatan bildikleri topraklardan ayrılmak zorunda kalan insanlar için bu süreç çok zorlu oldu" dedi.

"Mübadiller Edremit'in kültürel ve ekonomik zenginliğine katkı sağladı"

Anma programı, Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Mübadelenin Tarihi Bağlamı, Getirilen Kültür Varlıkları ve Bırakılan Miras' konulu panelle devam etti. Panel öncesinde konuşan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, mübadelenin sadece bir nüfus değişimi olmadığını belirterek, "Mübadiller, Edremit'in tarımdan mutfağa, zeytincilikten el sanatlarına kadar birçok alanda ekonomik ve kültürel gelişimine büyük katkı sağlamıştır" ifadelerini kullandı.

Etkinliklere Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, Edremit Kent Konseyi Başkanı Abdullah Soykan, Edremit CHP İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ve meclis üyeleri katıldı. - BALIKESİR