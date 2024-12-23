Edremitspor'dan Başkan Ertaş'a Doğum Günü Galibiyeti - Son Dakika
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Edremitspor'dan Başkan Ertaş'a Doğum Günü Galibiyeti

Edremitspor\'dan Başkan Ertaş\'a Doğum Günü Galibiyeti

1966 Edremitspor, evinde İznikspor'u 1-0'lık net bir skorla mağlup ederek anlamlı bir galibiyet elde etti.

23.12.2024 10:02  Güncelleme: 10:04
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1966 Edremitspor, evinde İznikspor'u 1-0'lık net bir skorla mağlup ederek anlamlı bir galibiyet elde etti. Edremitspor yönetimi ve futbolcuları, bu galibiyeti doğum günü olan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'a armağan etti.

Bölgesel Amatör Lig 8. Grup karşılaşmasında 1966 Edremitspor, Edremit Şehit Hamdibey Stadyumu'nda İznikspor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısının son dakikalarında Yusuf Kerem Kalkandere'nin attığı golle 1-0 önde tamamlayan Edremitspor, rahat bir şekilde devre arasına girdi. İkinci yarıda da kalesini gole kapatan Edremitspor, sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Maçın ardından sahaya inen Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, oyuncuları tebrik etti. Edremitspor yönetimi, teknik heyeti, futbolcular ve GençEdrolular taraftar grubu, bu galibiyeti Başkan Ertaş'a doğum günü hediyesi olarak sundu.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, galibiyet sonrası yaptığı açıklamada, "Şanlı Edro'yu galibiyetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Takımımız her geçen gün başarısına bir yenisini ekliyor. Taraftarlarımızın ve Edremit halkının yüzünü güldüren takımımızı yürekten kutluyor, galibiyeti bana hediye eden Edremitspor'a teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edremitspor'dan Başkan Ertaş'a Doğum Günü Galibiyeti - Son Dakika

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