EFAK Deprem Haftası etkinliklerinde görev aldı - Son Dakika
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EFAK Deprem Haftası etkinliklerinde görev aldı

07.03.2022 11:56
EFAK Deprem Haftası etkinliklerinde görev aldı

Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (EFAK) 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında, Afet ve Acil Durum (AFAD) Aydın İl Müdürlüğü'nce koordine edilen deprem eğitimi ve tatbikatına katıldı.

Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (EFAK) 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında, Afet ve Acil Durum (AFAD) Aydın İl Müdürlüğü'nce koordine edilen deprem eğitimi ve tatbikatına katıldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi. Bu etkinliklerden biri de Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda yapılan bilgilendirme faaliyetleri oldu. EFAK üyeleri, Efeler Belediyesi envanterinde kayıtlı kentsel arama kurtarma malzemelerini vatandaşlara tanıttı. Depreme yönelik bilgilendirici içeriklerin olduğu broşürleri de vatandaşlara dağıtan EFAK üyeleri, başta deprem olmak üzere doğal afetlerle ilgili Efeler halkını bilgilendirdi.

Deprem Haftası kapsamında, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" düzenlendi. Aydın Sosyal Bilimler Lisesi'nde yapılan tatbikatta AFAD ekipleri, çeşitli kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile birlikte EFAK üyeleri de görev aldı. Tatbikatta öğrenciler, 'Çök, kapan, tutun' yöntemini öğrendi. Depremin sonlanmasının ardından okulda bulunan öğrenci ve öğretmenler tahliye edildi. Depremde senaryo gereği mahsur kalan öğrenciler de EFAK üyelerinin görev aldığı arama kurtarma çalışmaları ile kurtarıldı. - AYDIN

EFAK Deprem Haftası etkinliklerinde görev aldı
EFAK Deprem Haftası etkinliklerinde görev aldı
EFAK Deprem Haftası etkinliklerinde görev aldı
EFAK Deprem Haftası etkinliklerinde görev aldı
EFAK Deprem Haftası etkinliklerinde görev aldı

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Kaynak: İHA

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