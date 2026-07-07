EFAK'tan Otizm Yaşam Merkezi'nde hayat kurtaran tatbikat - Son Dakika
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EFAK'tan Otizm Yaşam Merkezi'nde hayat kurtaran tatbikat

EFAK\'tan Otizm Yaşam Merkezi\'nde hayat kurtaran tatbikat
07.07.2026 09:40  Güncelleme: 09:42
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Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (EFAK), Otizm Yaşam Merkezi'nde öğrenci ve öğretmenlere deprem ve yangın tatbikatı düzenledi. Teorik eğitimin ardından gerçeği aratmayan tahliye çalışması yapıldı.

Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (EFAK), muhtemel afetlere karşı hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye bünyesindeki Otizm Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatında öğrenci ve öğretmenlere hem teorik eğitim verildi hem de uygulamalı tahliye çalışması yapıldı. Efeler Belediyesi, afetlere karşı bilinçli toplum oluşturma hedefi doğrultusunda eğitim ve tatbikat çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (EFAK), belediyeye bağlı Otizm Yaşam Merkezi'nde deprem ve yangın tatbikatı düzenledi. Gerçekleştirilen programda öğretmenler ve öğrenciler, deprem ve yangın anında yapılması gereken doğru davranışlar hakkında bilgilendirildi. EFAK ekipleri tarafından verilen eğitimlerde afet anında paniğin önlenmesi, güvenli tahliye yöntemleri, acil durumlarda doğru hareket edilmesi ve toplanma alanlarının önemi detaylı şekilde anlatıldı.

Teorik eğitimin ardından gerçeği aratmayan deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği alarmın çalmasıyla birlikte öğretmenler ve öğrenciler, EFAK ekiplerinin yönlendirmeleri eşliğinde binayı güvenli ve kontrollü şekilde tahliye ederek belirlenen toplanma alanına ulaştı. Tatbikat boyunca ekipler, tahliye sürecini adım adım takip ederek doğru uygulamaları katılımcılarla paylaştı.

Özellikle özel ihtiyaçlı bireylerin eğitim aldığı merkezlerde afetlere hazırlığın büyük önem taşıdığına dikkat çeken EFAK ekibi, bu tür uygulamaların hem öğrencilerin hem de eğitimcilerin muhtemel acil durumlarda doğru refleks geliştirmesine önemli katkı sağladığını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel EFAK'tan Otizm Yaşam Merkezi'nde hayat kurtaran tatbikat - Son Dakika

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