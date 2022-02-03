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Efe Halk Masa, başvuruların yüzde 99'unu çözüme kavuşturdu - Son Dakika

Efe Halk Masa, başvuruların yüzde 99'unu çözüme kavuşturdu

03.02.2022 15:04
Efe Halk Masa, başvuruların yüzde 99'unu çözüme kavuşturdu

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın göreve gelmesiyle belediyede gerçekleştirdiği yeni yapılanmanın kilit taşlarından biri olan Efe Halk Masa, 2021 yılında vatandaştan gelen başvuruların yüzde 99'unu çözüme kavuşturdu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın göreve gelmesiyle belediyede gerçekleştirdiği yeni yapılanmanın kilit taşlarından biri olan Efe Halk Masa, 2021 yılında vatandaştan gelen başvuruların yüzde 99'unu çözüme kavuşturdu.

Efeler halkının belediye hizmetlerinden hızlı ve etkili şekilde faydalanması için Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından 2019 yerel seçimleri sonrası hızla kurulan Efe Halk Masa, vatandaşların taleplerine bürokratik engelleri aşarak çözüm sunuyor. Efe Halk Masa, bünyesindeki koordinasyon merkezi, çağrı merkezi, başvuru masası ve gezici ekipleriyle dört koldan vatandaşların dilek, istek ve önerilerini topluyor, ilgili müdürlüklere iletip çözümde aktif rol oynuyor.

Başkan Atay, Efe Halk Masa'nın 2021 yılı performans verilerini Efeler Belediyesi Şubat ayı 2'nci Olağan Meclis Toplantısı'nda paylaştı. Geçen yıl Efe Halk Masa'ya 22 bin 885 başvuru yapıldığını belirten Başkan Atay, bu başvurulardan 22 bin 772'sinin sonuçlandırıldığını söyledi. 48 saat gibi kısa bir sürede başvuru konularının çözüldüğünü vurgulayan Başkan Atay, henüz çözüme ulaşmamış üzerinde çalışılmaya devam edilen 113 konu olduğunu belirtti.

Gelen başvuruların en çok Fen İşleri Müdürlüğü'nün çalışma alanı olan konularla ilgili olduğunu söyleyen Başkan Atay, bu müdürlükle ilgili başvuru sayısının 4 bin 395 olduğunu açıkladı. Zabıta Müdürlüğü 3 bin 655 başvuruyla Efelerli vatandaşların belediyeye en çok başvurduğu konularla ilgili ikinci müdürlük olurken ardından sırasıyla 3 bin 258 başvuruyla Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2 bin 917 başvuruyla Sağlık İşleri Müdürlüğü, 2 bin 802 başvuruyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü geldi. Bu 5 müdürlük başvuruların yüzde 75'ini oluştururken geriye kalan yüzde 25'lik dilimde diğer müdürlüklerle ilgili konular yer aldı. - AYDIN

Efe Halk Masa, başvuruların yüzde 99'unu çözüme kavuşturdu
Efe Halk Masa, başvuruların yüzde 99'unu çözüme kavuşturdu

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Mehmet Fatih Atay, Efeler, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Efe Halk Masa, başvuruların yüzde 99'unu çözüme kavuşturdu - Son Dakika


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