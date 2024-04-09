Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin\'den Ramazan Bayramı Mesajı

Yerel

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Yetişkin mesajında, "Göreve yeni başlamanın heyecanı ve sizlerle ilk Ramazan Bayramı'nı kutlamanın mutluluğuyla dolup taşan bir kalple hepinizi selamlıyorum. Bu özel günde duygularımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Yeni dönemde, şehrimizin her bir köşesindeki değerli hemşehrilerimin desteği sayesinde, daha yaşanabilir, daha güzel bir şehir inşa etmek için yola çıktık. Sizlerin güveni ve dualarıyla, birlikte nice güzel projelere imza atacağımıza olan inancım tam. Ramazan Bayramı; birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımızın en yoğun yaşandığı eşsiz günlerden biridir. Bu bayramda, sevgi ve hoşgörü dolu bir atmosferde bir araya gelerek, manevi değerlerimize daha da sıkı sıkıya sarılalım. Büyüklerimizi aramayı unutmayalım, küçüklerimizi sevindirelim. Sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi diler; küçüklerimin gözlerinden büyüklerimin ellerinden öperim. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel ve neşeli günler geçirmenizi temenni ederim. Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım" dedi. - AYDIN