Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Fatih Kapalı Pazar Yeri\'nde Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Fatih Kapalı Pazar Yeri'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Cuma günleri Fatih Mahallesi'nde kurulan halk pazarını ziyaret eden Başkan Yetişkin, tezgahları tek tek dolaşarak esnafa hayırlı işler diledi ve vatandaşlarla samimi sohbetlerde bulundu. Esnaf ve vatandaşların taleplerini dikkatle dinleyen Başkan Yetişkin, ihtiyaçları not alarak gerekli adımları atacaklarını belirtti. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Başkan Yetişkin, "Fatih Kapalı Pazar Yeri, Efeler'in önemli alışveriş noktalarından biri. Buradaki esnaf ve vatandaşlarımızın taleplerini dinlemek ve sorunları yerinde görmek bizim için çok önemli. İlgili birimlerimizle birlikte ihtiyaç duyulan çalışmaları başlatacağız" dedi. - AYDIN