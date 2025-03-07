Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Kadınların Hayatına Değer Katıyor - Son Dakika
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Kadınların Hayatına Değer Katıyor

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Kadınların Hayatına Değer Katıyor

Efeler Belediyesi, kadınlara yönelik projeleri ve hizmetleriyle güvenli, mutlu ve özgür bir yaşam sunmaya devam ediyor. Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası, Psikososyal Destek Merkezleri, Gündüz Bakımevleri ve çeşitli eğitim imkanları ile kadınlar destekleniyor.

07.03.2025 11:11  Güncelleme: 11:13
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, projeleri ve uygulamalarıyla, kadınlara daha güvenli, daha özgür, daha mutlu bir yaşam sunmaya devam ediyor.

Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda üreterek kazanabilen, Kadın, Alie ve Çocuk Psikososyal Destek Merkezleri'nde ücretsiz psikolog desteği alan, Gündüz Bakımevleri'ne çocuklarını güvenle emanet edebilen, Kitap Kafeler ve EFESEM Akademi'de geniş imkanlar ile doğru rehberler sayesinde hayallerine emin adımlarla yürüyebilen, Hanımevleri'ndeki çeşitli kurslarla her yaşta yeni kazanımlar elde edebilen, Türkan Saylan Misafirhanesi'nde güvenle konaklayabilen Efeler'in kadınları, belediyenin sunduğu hizmetler sayesinde şehirde mutlu bir hayat sürmeye devam ediyor.

Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda kadınlar üretiyor

İlçeye özgü yöresel ürünlerin hijyenik şartlar altında doğal olarak tüketime hazırlandığı üretim merkezinin tüm çalışanları kadınlardan oluşuyor. Bu bakımdan önemli bir kadın istihdam yeri olan Efeler'in fabrikasında titizlikle işlenen gıdalar kadın emeğiyle sofraları lezzetlendirmeye devam ediyor. Çalışma hayatında yer alan kadınlar, ekonomik olarak özgürleşmenin yanı sıra aile bütçesine de önemli bir katkıda bulunuyor.

Kadın Aile ve Çocuk Psikososyal Destek Merkezleri ile mutlu kadınlar

Beden sağlığının yanı sıra ruh sağlığını da önemseyen Efeler Belediyesi, özellikle kadınlar için hizmete sunduğu Kadın, Aile ve Çocuk Psikososyal Destek Merkezleri'nde alanında uzman psikologlarla danışmanlık vermeye devam ediyor. Bunun yanı sıra kadınlara hamilelik sürecinde de rehberlik eden merkezde anne adayları için doğum kursları da sürüyor.

Gündüz Bakımevleri ile annelerin gözü arkada kalmıyor

Özellikle çalışan anneler, çocuklarını güvenle emanet edebilecek mekanlara ihtiyaç duyuyor. Şehirdeki bu talebi ise Efeler'in Gündüz Bakımevleri karşılıyor. İş hayatında yer alan anneler, çocuklarını Efeler'in bu yerlerine güvenle emanet edebiliyor. Temel eğitimden yabancı dile, sanattan spora kadar geniş bir alanda ücretsiz hizmet veren Gündüz Bakımevleri, annelerin gönül rahatlığıyla çalışabilmelerine ve yarınların teminatı olan çocukların yaşam yolculuğuna ışık tutuyor.

Türkan Saylan Misafirhanesi'nde kadınlar güvenle konaklıyor

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetiş'in kurdelesini geleceğin aydın kadınları için kestiği Türkan Saylan Misafirhanesi, özel konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Kadınlara özel mekan, oldukça uygun fiyata güvenle barınma hizmeti sağlıyor. Her türlü gıdayı tüketime uygun hale getirmek için çeşitli mutfak araç gereçleri, sınırsız internet imkanı, konforlu odalarının yanı sıra güvenlik hizmetleriyle de beğeni toplayan misafirhane, kadınların şehirdeki ilk tercihi oluyor.

Kitap Kafeler ve EFESEM Akademi eğitimde fırsat eşitliği sağlıyor

Özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği imkanı sağlayan Kitap Kafeler ve Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM) Akademi, her gün yüzlerce kadın öğrenciye kapılarını açıyor. Kitap Kafeler, huzurlu öğrenme ortamının yanı sıra, araştırma yapmak, kitap okumak ve ders çalışmak isteyen herkese şehirde ev sahipliği yapıyor. EFESEM ise uygun fiyatla, alanında uzman öğretmenlerle ortaokul, lise ve üniversiteye hazırlık gruplarına hayallerine kavuşmasında yardımcı oluyor. Efeler'in bu ayrıcalıklı yerlerinin katkısıyla her yıl yüzlerce kadın, hedefine ulaşıyor.

Hanımevleri'nde kazanımlar yaşam boyu sürüyor

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Hanımevleri'ni kadınların verimli bir şekilde zaman geçirebileceği, üretken ve keyifli birer eğitim merkezi haline getirdi. Başkan Yetişkin'in projesi sayesinde kadınlar, yeni beceriler elde etme ve var olan yeteneklerini geliştirme fırsatı buldu. Hayatın her alanına dokunan kurslarda; resim, çini, seramik, takı ve su kabağı işlemeciliği, tığ ve şiş örücülüğünün yanı sıra, satranç, İngilizce, matematik, yazarlık ve senaryo yazarlığı alanlarında eğitim veriliyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Kadınların Hayatına Değer Katıyor - Son Dakika

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