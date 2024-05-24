Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin Kent Sakinleriyle Buluştu - Son Dakika
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Yerel

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin Kent Sakinleriyle Buluştu

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin Kent Sakinleriyle Buluştu

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşları, kent sakinlerinin taleplerini dinlemek, ihtiyaçlara hızlı ve etkin çözümler sunmak amacıyla şehri adım adım dolaşarak hemşehrileriyle bir araya geliyor.

24.05.2024 16:46  Güncelleme: 16:48
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşları, kent sakinlerinin taleplerini dinlemek, ihtiyaçlara hızlı ve etkin çözümler sunmak amacıyla şehri adım adım dolaşarak hemşehrileriyle bir araya geliyor.

Kent sakinlerinin ilçedeki uğrak noktalarından olan ve iş yerlerinin de yoğun olarak faaliyet gösterdiği Sevgi Yolu ve Yağcılar İçi mevkiine giden Başkan Yetişkin, her vatandaşın tek tek elini sıktı. Talep ve önerilerini dinledi. Hepsini not etti. Ziyaretlerde Efeler Belediyesi Başkan Yardımcıları; Barış Altıntaş, Muttalip Özsemerci ve İbrahim Metin Başer ile Efeler Belediyesi Meclis Üyesi Polat Bora Mersin de yer aldı. Hemşehrilerinin isteklerini görev ve sorumluluklarına göre yardımcılarına aktaran Başkan Yetişkin, bu yöntemle çözümün en hızlı ve etkin şekilde olmasını sağlıyor.

Buluşmalarda Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e yoğun ilgi gösteren her yaştan vatandaş sevgi gösterisinde bulundu ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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