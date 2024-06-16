Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Kurban Bayramı'nda hastaneleri ziyaret etti

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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ile birlikte hem belediyeye ait işletmeler ve şantiyeleri hem de kentteki hastaneleri ziyaret etti.

Bayramın ilk gününe erken saatlerde başlayan Başkan Yetişkin, ilk olarak Aydın Valiliği'nin düzenlediği bayramlaşma programına katıldı. Başkan Anıl Yetişkin, daha sonra Milletvekili Evrim Karakoz ile birlikte belediyeye ait Menderes Parkı'nı ve şantiyeleri ziyaret edip görev yapan personelle bayramlaştı. Ardından, Aydın Devlet Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastalar ve sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelen Başkan Yetişkin hasta ve sağlık emekçilerinin bayramlarını kutladı. Tedavi gören hastalarla tek tek ilgilenen ve geçmiş olsun dileklerini ileten Yetişkin ve Karakoz, hastalara moral vermeye çalıştı. Başkan Yetişkin, "Sizlere acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa sürede sağlığınıza kavuşur ve sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar geçirirsiniz" dedi. - AYDIN