Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Vatandaşlarla Pazar Ziyaretinde Buluştu

Yerel

Efeler'de kurulan salı pazarında vatandaşlarla bir araya gelen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ilçe sakinlerinin taleplerini dinledi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, pazar alanında yaptığı ziyarette vatandaşlarla sohbet etti. Hemşehrilerinin ihtiyaçlarını ve önerilerini tek tek not alarak, sorunlara hızlı ve etkin çözümler getireceğinin sözünü verdi. Başkan Yetişkin'in pazar ziyaretinde gösterdiği bu yaklaşım, hemşehrileri tarafından takdir topladı.

Yoğun ilgi gören Başkan Yetişkin, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi. CHP Aydın Milletvekili Karakoz ve CHP Efeler İlçe Başkanı Bayırlı'nın da eşlik ettiği pazar ziyaretinde Efeler Belediyesi'nin vatandaşlarla olan güçlü bağlarını bir kez daha pekiştirdi. - AYDIN