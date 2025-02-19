Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Yangın Mağduru Aileye Yardım Eli Uzattı - Son Dakika
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Yerel

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Yangın Mağduru Aileye Yardım Eli Uzattı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Yangın Mağduru Aileye Yardım Eli Uzattı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, yangın nedeniyle evleri kullanılamaz hale gelen bir aileye yardım etti. Başkan, aileyi yeni açılan Türkan Saylan Misafirhanesi'nde misafir etti ve sosyal belediyecilik anlayışını sergileyerek dayanışma örneği gösterdi.

19.02.2025 21:12  Güncelleme: 21:14
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, yangında evleri kullanılamaz hale gelen aileye kucak açtı. Alevler nedeniyle sokakta kalan 1'i çocuk toplam 4 kişi, geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Türkan Saylan Misafirhanesi'ne yerleştirildi.

Olay, Meşrutiyet Mahallesi 2077. Sokak'ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Yaşananların ardından hızla harekete geçen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden birini sergiledi.

Aileyle dayanışma bağı kuran Başkan Yetişkin, geçtiğimiz günlerde hizmete sunduğu Türkan Saylan Misafirhanesi'nin kapılarını bu kez yangın mağduru 1'i çocuk olmak üzere 4 kişiye açtı.

Aile, bu anlamlı davranışı nedeniyle Başkan Yetişkin'e teşekkür etti ve çaresiz kaldıkları anda kendilerine uzatılan bu yardım elini asla unutmayacaklarını ifade etti.

Türkan Saylan Misafirhanesi'nde oldukça hoş ve nazik karşıladıklarını söyleyen aile, mekanın tüm imkanlarından ücretsiz olarak faydalanacak.

Öte yandan Başkan Yetişkin, küle dönen evde yapılacak incelemelerin ardından üstüne düşeni yapmaya hazır olduklarını ifade ederek yardım severlere de ailenin yanında olma çağrısında bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Yangın Mağduru Aileye Yardım Eli Uzattı - Son Dakika

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