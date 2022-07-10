Efeler Belediye Başkanı Atay, Yurttaşlarla Bayramlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Efeler Belediye Başkanı Atay, Yurttaşlarla Bayramlaştı

10.07.2022 00:04

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kurban Bayramı’nın ilk gününde Efelerli yurttaşlarla bayramlaştı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Efelerli yurttaşlarla bayramlaştı.

Bugün Çeştepe Hayvan Pazarı'nı ziyaret eden Atay, kıraathanelerde yurttaşlarla sohbet ederek, bayramlarını kutladı. Mehmet Fatih Atay, bayramda mesai yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları ile Kocagür Mahallesi'ndeki şantiye alanında buluşarak bayramlarını kutladı.

Efeler Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimler ve personel, Çeştepe Hayvan Pazarı'ndaki kurbanlıkların kontrolünü yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kurban kesim alanlarındaki temizliğin sürekliliğini sağlamak adına görev yaptı. Belediye'nin ikram araçları ise yurttaşlara ücretsiz su, çay, kahve ve soğuk meşrubat dağıttı.

Başkan Atay, kurban kesim alanlarındaki hizmetlerin bayram boyunca devam edeceği bildirildi.

YORUMLAR
500
Efeler Belediye Başkanı Atay, Yurttaşlarla Bayramlaştı Efeler Belediye Başkanı Atay, Yurttaşlarla Bayramlaştı Efeler Belediyesi'nden Mezarlıklara Ücretsiz Ulaşım Efeler Belediyesi'nden Mezarlıklara Ücretsiz Ulaşım
Kaynak: ANKA

Mehmet Fatih Atay, Kurban Bayramı, Efeler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler Belediye Başkanı Atay, Yurttaşlarla Bayramlaştı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
21:38 Katar'dan şaşırtan karar! Dünya Kupası'nda alkollü içki satışı yapılacak
20:29 Şarampole yuvarlanan otomobildeki çift hayatını kaybetti! Oğlu ve gelinleri ağır yaralandı
20:27 Sri Lanka'daki protestolar için Türkiye'den çağrı yapıldı: Şiddetten kaçınılmalı
20:26 FIFA kokartlı bir hakem Igor Benevenuto eşcinsel olduğunu açıkladı
20:25 Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli
20:24 Feci kazada iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
19:39 Sri Lanka'da protestocular, başbakanın evini yaktı
19:20 Beşiktaş ilk hazırlık karşılaşmasını kazandı! Werder Bremen 2-1 mağlup oldu
18:41 Siyahi aileye metroda ırkçılık yakan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
18:30 Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Elena Rybakina!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 00:20:58. #1.13#
SON DAKİKA: Efeler Belediye Başkanı Atay, Yurttaşlarla Bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement