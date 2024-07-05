Efeler Belediye Başkanı Ayakkabıcılar Çarşısı\'nı ziyaret etti

Yerel

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Belediye Başkan Yardımcıları Muttalip Özsemerci ve İbrahim Metin Başer ile birlikte Ayakkabıcılar Çarşısı'nı ziyaret etti.

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Anıl Yetişkin, çarşı esnafının talep ve önerilerini dinledi, ihtiyaçları yerinde gözlemledi. Esnafla birebir sohbet eden Başkan Yetişkin, çarşının mevcut durumu hakkında da bilgi alarak belediye olarak atılabilecek adımlar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Başkan Yetişkin, belediye olarak her zaman esnafın ve vatandaşların yanında olacaklarını ve onların taleplerine kulak vereceklerini belirterek, birlik ve beraberlik içinde Efeler'i daha yaşanabilir bir yer haline getirmeyi amaçladıklarını ifade etti. - AYDIN