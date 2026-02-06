Efeler Belediyesi\'nden depremde hayatını kaybedenler için lokma hayrı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşları anmak amacıyla Uğur Mumcu Parkı'nda lokma hayrı düzenleyeceklerini duyurdu.

Efeler Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte, depremde yaşamını yitiren vatandaşlar dualarla anılacak, lokma ikramı yapılacak. Başkan Anıl Yetişkin'in öncülüğünde gerçekleştirilecek program, Efeler halkını aynı duyguda bir araya getirecek.

Toplumsal hafızayı diri tutmanın ve dayanışmayı büyütmenin önemine dikkat çeken Başkan Yetişkin, tüm Efeler halkını bu anlamlı buluşmaya davet etti. Yetişkin, "6 Şubat'ta yaşadığımız büyük felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anmak, acıyı birlikte paylaşmak ve birlik duygumuzu güçlendirmek istiyoruz. Tüm hemşehrilerimizi 6 Şubat Cuma günü (bugün) saat 14.00'te Uğur Mumcu Parkı'nda düzenleyeceğimiz lokma hayrına davet ediyorum" dedi. - AYDIN