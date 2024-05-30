Efeler Belediye Başkanı Fatih Mahallesi\'ni Ziyaret Etti

Yerel

Efeler Belediyesi'nin görev ve sorumluluk alanlarında incelemelerine devam eden Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Fatih Mahallesi'ni ziyaret etti.

Fatih Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Başkan Anıl Yetişkin, burada Fatih Mahalle Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu ile de bir araya geldi. Mahalledeki eksiklikler ve mahalle sakinlerinin ihtiyaçları hakkında Muhtar Taşçıoğlu'ndan bilgi alan Başkan Yetişkin, yapılması gereken çalışmaları değerlendirdi. Muhtar Taşçıoğlu, mahallenin öncelikli ihtiyaçlarını sıralayarak bu konulara çözümler üretilmesi için Başkan Anıl Yetişkin'den talepte bulundu.

Başkan Yetişkin, ziyaretinde Fatih Kapalı Pazar Yeri'ni de inceleyerek burada yapılabilecek çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Hem pazar alanının daha kullanışlı hale getirilmesi hem de mahallenin diğer ihtiyaçları için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade eden Başkan Anıl Yetişkin, mahallelerin daha yaşanabilir bir hale gelmesi için hizmetlerine devam edeceğini belirtti. - AYDIN