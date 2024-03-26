Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Fatih Mahallesi'nde İftar Sofrasında Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Fatih Mahallesi'nde İftar Sofrasında Vatandaşlarla Buluştu

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Fatih Mahallesi\'nde İftar Sofrasında Vatandaşlarla Buluştu

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Fatih Mahallesi'nde düzenlenen iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi. İftar sofrasında vatandaşlarla sohbet eden Atay, gelecek dönem projelerinden bahsetti.

26.03.2024 10:35  Güncelleme: 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Fatih Mahallesi'nde gerçekleştirdiği iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Efeler Belediye Başkanı ve İYİ Parti Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay, iftar sofralarında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Her akşam başka bir mahallede düzenlenen iftarda Efeler halkıyla bir araya gelen Başkan Atay'ın dün akşamki durağı ise Fatih Mahallesi oldu. Fatih Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleşen iftar yemeğine mahalleli yoğun ilgi gösterdi. Başkan Atay'ı sevgi gösterileriyle karşılayan Fatih Mahallesi sakinleri, "Mahallemize Kitap Kafe ve park kazandıran, her talebimizde yanımızda bizlere destek olan başkanımızı biz de sandıkta destekleyeceğiz. Kendisine hizmetleri için çok teşekkür ediyoruz" diyerek desteklerini dile getirdi.

İftar sofrasında vatandaşlarla sohbet eden Atay, aynı zamanda talep ve önerileri de dinleyerek gelecek dönem projelerinden bahsetti. 2 yılı pandemi ile geçen bir dönemde vaatlerinin yüzde 96'sını gerçekleştirdiğine dikkat çeken Başkan Mehmet Fatih Atay'ın bahsettiği yeni dönem projeleri ise vatandaşlar tarafından "Fatih başkanımız geçen dönem verdiği sözleri gerçekleştirdi, gelecek dönemde de en iyi hizmeti yapacağından kuşkumuz yok" yorumunu aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Mehmet Fatih Atay, Efeler, İftar, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Fatih Mahallesi'nde İftar Sofrasında Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:32 CHP’de “para sayma“ soruşturmasında 2 belediye başkanı ifadeye çağrıldı CHP'de "para sayma" soruşturmasında 2 belediye başkanı ifadeye çağrıldı
10:47 İmamoğlu mu Kurum mu İşte 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması İmamoğlu mu Kurum mu? İşte 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması
10:04 Amerika’da bir köprü, konteyner gemisinin çarpmasıyla suya gömüldü Amerika'da bir köprü, konteyner gemisinin çarpmasıyla suya gömüldü
09:40 İşkence görüntüleri ortalığı karıştırdı DEAŞ’tan Putin’e “Yeni bir katliama hazır ol“ mesajı İşkence görüntüleri ortalığı karıştırdı! DEAŞ'tan Putin'e "Yeni bir katliama hazır ol" mesajı
09:02 Yargıtay’da seçim bugün 5’nci tur oylamasıyla devam edecek Başkanlık için 3 isim yarışıyor Yargıtay'da seçim bugün 5'nci tur oylamasıyla devam edecek! Başkanlık için 3 isim yarışıyor
11:27 Teröristlerin işkence görüntülerini neden paylaştılar Rus yetkili 2 önemli gerekçe sıraladı Teröristlerin işkence görüntülerini neden paylaştılar? Rus yetkili 2 önemli gerekçe sıraladı
11:26 İstanbul’da skandal görüntüler Liseli gençler, mahalle arasında güpegündüz ilişkiye girdi İstanbul'da skandal görüntüler! Liseli gençler, mahalle arasında güpegündüz ilişkiye girdi
10:34 Vietnam’da bir adamın karnından 30 santimetre canlı yılan balığı çıkarıldı Vietnam'da bir adamın karnından 30 santimetre canlı yılan balığı çıkarıldı
10:06 Fatih Terim’in kızı Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı boşanıyor Fatih Terim'in kızı Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı boşanıyor
09:59 Belçika’da PKK destekçileri Ülkü Ocağı binasına molotoflarla saldırdı Belçika'da PKK destekçileri Ülkü Ocağı binasına molotoflarla saldırdı
09:49 Abdülkadir bitigen, Galatasaray’a verdiği penaltının yanlış olduğunu itiraf etti Abdülkadir bitigen, Galatasaray'a verdiği penaltının yanlış olduğunu itiraf etti
09:41 MHP’li milletvekilinden emeklilere ek iş önerisi MHP'li milletvekilinden emeklilere ek iş önerisi
08:05 Murat Ünalmış, evine bırakılan seçim torbasını çöpe attı Murat Ünalmış, evine bırakılan seçim torbasını çöpe attı
07:59 Karabük’te bir üniversite öğrencisi KYK yurdunun 3. katından atlayarak intihar etti Karabük'te bir üniversite öğrencisi KYK yurdunun 3. katından atlayarak intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 11:58:23. #1.12#
SON DAKİKA: Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Fatih Mahallesi'nde İftar Sofrasında Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement