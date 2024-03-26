Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Fatih Mahallesi\'nde İftar Sofrasında Vatandaşlarla Buluştu

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Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Fatih Mahallesi'nde gerçekleştirdiği iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Efeler Belediye Başkanı ve İYİ Parti Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay, iftar sofralarında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Her akşam başka bir mahallede düzenlenen iftarda Efeler halkıyla bir araya gelen Başkan Atay'ın dün akşamki durağı ise Fatih Mahallesi oldu. Fatih Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleşen iftar yemeğine mahalleli yoğun ilgi gösterdi. Başkan Atay'ı sevgi gösterileriyle karşılayan Fatih Mahallesi sakinleri, "Mahallemize Kitap Kafe ve park kazandıran, her talebimizde yanımızda bizlere destek olan başkanımızı biz de sandıkta destekleyeceğiz. Kendisine hizmetleri için çok teşekkür ediyoruz" diyerek desteklerini dile getirdi.

İftar sofrasında vatandaşlarla sohbet eden Atay, aynı zamanda talep ve önerileri de dinleyerek gelecek dönem projelerinden bahsetti. 2 yılı pandemi ile geçen bir dönemde vaatlerinin yüzde 96'sını gerçekleştirdiğine dikkat çeken Başkan Mehmet Fatih Atay'ın bahsettiği yeni dönem projeleri ise vatandaşlar tarafından "Fatih başkanımız geçen dönem verdiği sözleri gerçekleştirdi, gelecek dönemde de en iyi hizmeti yapacağından kuşkumuz yok" yorumunu aldı. - AYDIN