Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kadın sakinleriyle buluştu

Yerel

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Doğa Otel ve Restaurant'ta düzenlenen kahvaltıda, İstiklal ve İmamköy mahallelerinin kadın sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Atay, ilçenin kadın sakinleriyle sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda kadınların taleplerini dinlemek, fikir alışverişinde ve yeni projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla son olarak Doğa Otel ve Restaurant'ta düzenlenen özel buluşmada kadınlar, Başkan Atay'a mahallelerinin ihtiyaçlarını iletti.

Başkan Atay, "Halkımızın talepleri ve beklentileri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kadın vatandaşlarımız başta olmak üzere Efeler'imizin her kesimini dinleyerek, ortak akıl ve iş birliğiyle ilçemizi marka kent yapmak için gösterdiğimiz çabaya devam edeceğiz" dedi.