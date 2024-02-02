 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kadın sakinleriyle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kadın sakinleriyle buluştu

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kadın sakinleriyle buluştu

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İstiklal ve İmamköy mahallelerinin kadın sakinleriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi ve yeni projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

02.02.2024 13:26  Güncelleme: 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Doğa Otel ve Restaurant'ta düzenlenen kahvaltıda, İstiklal ve İmamköy mahallelerinin kadın sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Atay, ilçenin kadın sakinleriyle sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda kadınların taleplerini dinlemek, fikir alışverişinde ve yeni projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla son olarak Doğa Otel ve Restaurant'ta düzenlenen özel buluşmada kadınlar, Başkan Atay'a mahallelerinin ihtiyaçlarını iletti.

Başkan Atay, "Halkımızın talepleri ve beklentileri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kadın vatandaşlarımız başta olmak üzere Efeler'imizin her kesimini dinleyerek, ortak akıl ve iş birliğiyle ilçemizi marka kent yapmak için gösterdiğimiz çabaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Mehmet Fatih Atay, Efeler, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kadın sakinleriyle buluştu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 14:02:15. #1.13#
SON DAKİKA: Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kadın sakinleriyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement