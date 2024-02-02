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Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kadın vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Yerel

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kadın vatandaşlarla buluştu

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kadın vatandaşlarla buluştu

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İstiklal ve İmamköy mahallelerinin kadın sakinleriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi ve çözümler üzerine konuştu.

02.02.2024 12:38  Güncelleme: 12:44
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Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kadın vatandaşlarla sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Atay, Efeler Belediyesi'nce hizmete açılan Doğa Otel ve Restaurant'ta düzenlenen kahvaltıda İstiklal ve İmamköy mahallelerinin kadın sakinleriyle bir araya geldi. Kadınların taleplerini dinlemek, fikir alışverişinde ve yeni projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen bu özel buluşmada kadın vatandaşlar, Başkan Atay'a mahallelerinin ihtiyaçlarını iletti. Başkan Mehmet Fatih Atay ise katılımcılardan gelen görüşlere dikkatle kulak vererek, ilçedeki kadınların taleplerine yönelik çözümler üzerine konuştu.

İstiklal ve İmamköy mahallelerinin kadın sakinlerinin, böyle bir buluşma imkanı sağlandığı için memnuniyetlerini ifade ettiği buluşmada, Başkan Atay, "Halkımızın talepleri ve beklentileri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kadın vatandaşlarımız başta olmak üzere Efeler'imizin her kesimini dinleyerek, ortak akıl ve iş birliğiyle ilçemizi marka kent yapmak için gösterdiğimiz çabaya devam edeceğiz" dedi.

Çekilen toplu fotoğrafların ardından keyifli buluşma sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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