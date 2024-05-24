Efeler Belediye Başkanı Ozan Çobanoğlu'na Cep Telefonu Hediye Etti - Son Dakika
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Efeler Belediye Başkanı Ozan Çobanoğlu'na Cep Telefonu Hediye Etti

Efeler Belediye Başkanı Ozan Çobanoğlu\'na Cep Telefonu Hediye Etti

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Down Kafe'de çalışan Ozan Çobanoğlu'nun talebini yerine getirerek, çok istediği cep telefonunu kendisine teslim etti. Başkan Yetişkin'in ziyareti ve hediye telefon ile Ozan Çobanoğlu'nun sevinci görüntülendi.

24.05.2024 17:09  Güncelleme: 17:11
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, belediyeye ait Down Kafe'de çalışan Ozan Çobanoğlu'nun talebini yerine getirerek, çok istediği cep telefonunu kendisine teslim etti.

Efeler Belediyesi Down Kafe'de çalışan Ozan Çobanoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Başkan Anıl Yetişkin ile sohbet edip akıllı telefon talebinde bulunmuştu. Ozan'ın isteğini geri çevirmeyen Başkan Yetişkin, Pınarbaşı Mesire Alanı'nda hizmet veren Down Kafe'de Ozan Çobanoğlu'nu ziyaret etti. Telefon hediyesiyle birlikte Başkan Yetişkin'i karşısında gören Ozan büyük bir sevinç yaşadı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Ozan Çobanoğlu, Başkan Anıl Yetişkin'e teşekkür edip sarılarak sevincini paylaştı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediye Başkanı Ozan Çobanoğlu'na Cep Telefonu Hediye Etti - Son Dakika

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