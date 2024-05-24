Efeler Belediye Başkanı Ozan Çobanoğlu\'na Cep Telefonu Hediye Etti

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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, belediyeye ait Down Kafe'de çalışan Ozan Çobanoğlu'nun talebini yerine getirerek, çok istediği cep telefonunu kendisine teslim etti.

Efeler Belediyesi Down Kafe'de çalışan Ozan Çobanoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Başkan Anıl Yetişkin ile sohbet edip akıllı telefon talebinde bulunmuştu. Ozan'ın isteğini geri çevirmeyen Başkan Yetişkin, Pınarbaşı Mesire Alanı'nda hizmet veren Down Kafe'de Ozan Çobanoğlu'nu ziyaret etti. Telefon hediyesiyle birlikte Başkan Yetişkin'i karşısında gören Ozan büyük bir sevinç yaşadı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Ozan Çobanoğlu, Başkan Anıl Yetişkin'e teşekkür edip sarılarak sevincini paylaştı. - AYDIN