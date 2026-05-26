Başkan Yetişkin\'den Kurban Bayramı mesajı

Efelr Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda birlik, beraberlik, dayanışma ve adalet vurgusu yaptı. Bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren özel günler olduğunu ifade eden Başkan Yetişkin, Efeler Belediyesi olarak vatandaşların huzurlu bir bayram geçirebilmesi için gerekli tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Başkan Anıl Yetişkin mesajının devamında, "Bayramlar; paylaşmanın, dayanışmanın, yardımlaşmanın ve birbirimizi daha iyi anlamanın en kıymetli zamanlarıdır. Kurban Bayramı da bizlere; birlik olmanın, sofraları paylaşmanın, ihtiyaç sahiplerini gözetmenin ve kardeşlik duygularını büyütmenin önemini bir kez daha hatırlatmaktadır. Bugün ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu değerlerin başında; adalet, hak, hukuk, eşitlik ve toplumsal dayanışma geliyor. Bizler, Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkarak; herkesin kendini güvende hissettiği, emeğin değer gördüğü, adaletin herkese eşit uygulandığı bir gelecek için çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki adaletin olduğu yerde huzur, huzurun olduğu yerde umut vardır. Efeler Belediyesi olarak bizler de bu anlayışla, yalnızca bayram günlerinde değil yılın her döneminde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Kurban Bayramı süresince hemşehrilerimizin huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir bayram geçirebilmesi için tüm ekiplerimizle gerekli hazırlıkları tamamladık. Vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini rahatlıkla yapabilmeleri için ücretsiz servis hizmetlerimizi planladık, kurban kesim noktalarımızı belirledik. Kentimizin farklı noktalarında ihtiyaç duyulan tüm önlemleri alarak bayram sürecine hazır hale geldik. Bayramın gerçek anlamının; yalnızca kutlamak değil, paylaşmak ve birbirimize sahip çıkmak olduğuna inanıyoruz. Hiçbir çocuğun mutsuz olmadığı, hiçbir annenin kaygı duymadığı, hiçbir vatandaşın kendini yalnız hissetmediği bir ülke umuduyla çalışmayı sürdüreceğiz. Bu güzel bayramın; ülkemize huzur, bereket ve umut getirmesini diliyor, dayanışmanın büyüdüğü, adaletin tahsis edildiği nice güzel günlere vesile olmasını temenni ediyorum. Başta Efelerli hemşehrilerim olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, mutluluk, barış ve adalet dolu bir bayram diliyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN