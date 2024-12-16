Efeler Belediye Başkanı Yetişkin\'den Güzellik Uzmanlığı Kursu Protokolü

Yerel

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, hayata geçirdiği projeler ve iş birlikleriyle istihdam imkanları oluşturmaya devam ediyor.

Başkan Yetişkin, vatandaşların hayalini kurduğu meslek becerilerini kazanmasına da katkı sunuyor. Bu kapsamda daha önce çeşitli meslek gelişim kurslarıyla protokoller imzalayan Başkan Yetişkin, güzellik uzmanlığı alanında hizmet veren özel bir meslek edindirme ve mesleki gelişim kursu ile Efeler Belediyesi arasında yeni bir protokol anlaşması gerçekleştirdi. Anlaşmaya göre kurslarda, güzellik uzmanlığı, epilasyon, kalıcı makyaj, protez tırnak, ipek kirpik, makyaj ve cilt bakımı konularında eğitim verilecek. Sürecin tamamlanmasının ardından vatandaşlar, güzellik salonları, kuaförler ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel eğitim kurumlarında eğitimci olarak görev alabilecekler. Ayrıca, protokol kapsamında, Efeler Belediyesi İstihdam Ofisi'nden başvuru yaparak kursa katılan vatandaşlara yüzde 10 indirim uygulanacak. - AYDIN