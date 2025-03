Efeler Belediye Başkanı Yetişkin\'den Kadınlar Günü Mesajı

Kadınların gününü kutlayan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin; "Güçlü bir toplum, ancak kadınların güçlü olduğu bir yapıyla mümkündür" dedi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Yetişkin mesajında, "Kadınlar tarih boyunca yaşamın her alanında emekleri, fedakarlıkları ve mücadeleleriyle toplumların ilerlemesine öncülük etmiş, eşitlik ve adaletin sağlanması için büyük bedeller ödemiştir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadınların hak mücadelesinin, eşitlik arayışının ve emeğin değerinin en güçlü şekilde hatırlandığı gündür. Ancak bizler için kadın hakları ve emeği sadece bir gün değil, yılın her günü korunması ve savunulması gereken temel bir değerdir. Efeler Belediyesi olarak, kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta daha güçlü yer alabilmeleri için çalışmaya devam ediyoruz. Kadın istihdamını artırmak, onların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmek ve toplumsal hayatta daha aktif roller üstlenmelerini sağlamak adına projeler üretiyoruz. Kadınların şiddetten uzak, eşit ve adil bir yaşam sürdürebilmeleri için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Güçlü bir toplum, ancak kadınların güçlü olduğu bir yapıyla mümkündür. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir'. Kadınların hayatın her alanında hak ettikleri değeri görmeleri, ekonomik ve sosyal anlamda güçlenmeleri, eşit şartlarda yaşayabilmeleri için Ata'mızın izinde verdiğimiz mücadeleyi sürdüreceğiz. Kadın emeğinin sömürülmediği, haklarının yok sayılmadığı, fırsat eşitliğinin sağlandığı bir gelecek inşa etmek hepimizin sorumluluğudur. Başta Efelerli kadınlar olmak üzere, hayatımızın her alanında emeğiyle var olan, fedakarlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN