Efeler Belediye Başkanı Yetişkin'den Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde "Şeffaflık" Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Efeler Belediye Başkanı Yetişkin'den Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde "Şeffaflık" Çağrısı

14.05.2026 14:46  Güncelleme: 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Yeni Dört Yol Kavşağı Projesi'nin finansmanı ve yürütücüsü ile ilgili belirsizlikler gündeme geldi. CHP Grup Başkanvekili Anıl Yetişkin, kullanılan krediler ve kamu kaynakları konusunda şeffaflık talep etti.

(AYDIN) - Efeler Belediye Başkanı ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Anıl Yetişkin, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Yeni Dört Yol Kavşağı Projesi'nin finansmanı ve yürütücüsüne ilişkin belirsizlikleri gündeme taşıyarak, kullanılan krediler ve kamu kaynakları konusunda "şeffaflık" çağrısında bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mayıs ayı toplantısı ikinci oturumunda, Efeler ilçesinde devam eden Yeni Dört Yol Kavşağı Projesi'yle ilgili sorularını yönelten Yetişkin, projedeki finansal belirsizlikleri ve yetki karmaşasını gündeme taşıdı.

Toplam 3 milyar TL'lik kredi kullanım yetkisinin meclis onayından geçmesine rağmen projenin asıl yürütücüsünün kim olduğunun hala açıklanmadığını vurgulayan Yetişkin, inşaat alanındaki tabela karmaşasına dikkati çekti.

Proje sahasında hem Karayolları Genel Müdürlüğü'nün hem de Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin logolarının yan yana durduğunu ifade eden Yetişkin, "Eğer yapım işini Karayolları üstlendiyse neden hala yeni kredi maddelerinin ısrarla meclis gündemine getiriliyor" diye sordu.

Belediyenin projeyi kendi bütçesiyle yürütmesi durumunda ise harcanan rakamların ve kullanılan kredilerin akıbetinin "halktan gizlendiğinin" altını çizen Yetişkin, "Aydın halkının sırtına yüklenen borç yükünün hesabını sormaya devam edeceklerini" ifade etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Belediye, Politika, Finans, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler Belediye Başkanı Yetişkin'den Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'Şeffaflık' Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:46:53. #7.12#
SON DAKİKA: Efeler Belediye Başkanı Yetişkin'den Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde "Şeffaflık" Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.