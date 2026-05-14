Efeler Belediye Başkanı Yetişkin'den Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde "Şeffaflık" Çağrısı

(AYDIN) - Efeler Belediye Başkanı ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Anıl Yetişkin, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Yeni Dört Yol Kavşağı Projesi'nin finansmanı ve yürütücüsüne ilişkin belirsizlikleri gündeme taşıyarak, kullanılan krediler ve kamu kaynakları konusunda "şeffaflık" çağrısında bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mayıs ayı toplantısı ikinci oturumunda, Efeler ilçesinde devam eden Yeni Dört Yol Kavşağı Projesi'yle ilgili sorularını yönelten Yetişkin, projedeki finansal belirsizlikleri ve yetki karmaşasını gündeme taşıdı.

Toplam 3 milyar TL'lik kredi kullanım yetkisinin meclis onayından geçmesine rağmen projenin asıl yürütücüsünün kim olduğunun hala açıklanmadığını vurgulayan Yetişkin, inşaat alanındaki tabela karmaşasına dikkati çekti.

Proje sahasında hem Karayolları Genel Müdürlüğü'nün hem de Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin logolarının yan yana durduğunu ifade eden Yetişkin, "Eğer yapım işini Karayolları üstlendiyse neden hala yeni kredi maddelerinin ısrarla meclis gündemine getiriliyor" diye sordu.

Belediyenin projeyi kendi bütçesiyle yürütmesi durumunda ise harcanan rakamların ve kullanılan kredilerin akıbetinin "halktan gizlendiğinin" altını çizen Yetişkin, "Aydın halkının sırtına yüklenen borç yükünün hesabını sormaya devam edeceklerini" ifade etti.