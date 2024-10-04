Efeler Belediyesi Dilencilere Karşı Denetimlerini Sürdürüyor

Yerel

Efeler Belediyesi, dilencilerle mücadele konusunda kontrollerini sürdürüyor. Son günlerde gerçekleştirilen denetimlerde, çok sayıda dilenci yakalanarak, paralarına el konuldu.

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilik faaliyetlerini engellemek için sıkı kontroller yapıyor. Çalışmalar sırasında vatandaşların duygularını suiistimal ederek toplanan paralara el konuldu ve dilenciler hakkında yasal işlem başlatıldı. Özellikle kalabalık alanlarda yapılan uygulamalarda, ilçe sakinlerine dilencilere para verilmemesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Bu denetimlerle hem halkımızı korumayı hem de dilencilik faaliyetlerini önlemeyi amaçlıyoruz. Maalesef, bazı dilenciler vatandaşlarımızın merhametini istismar ediyor. Bu durumu engellemek için çalışmalarımız devam edecek" dedi. - AYDIN