Efeler Belediyesi Eko İklim Zirvesi'ne katıldı - Son Dakika
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Efeler Belediyesi Eko İklim Zirvesi'ne katıldı

08.04.2022 17:29
Efeler Belediyesi Eko İklim Zirvesi'ne katıldı

Dünyada ilk kez düzenlenen Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda Efeler Belediyesi de yer aldı.

Dünyada ilk kez düzenlenen Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda Efeler Belediyesi de yer aldı. Efeler Belediyesi'nin tamamen geri dönüştürülebilen malzemelerle kurulan standı ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

İklim değişikliği ile mücadele etmek, farkındalık oluşturmak ve ekonomiye etkisinin en aza indirilmesi için ortak akıl oluşturmak amacıyla düzenlenen Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi Ankara ATO Congresium'da gerçekleştirildi. Eski devlet başkanlarından büyükelçilere, kamu kurum ve kuruluşlarından yerel yönetimlere, üniversitelerden iş dünyasına, organize sanayi bölgelerinden KOBİ'lere, uluslararası kuruluşlardan bankalara, sivil toplum kuruluşlarından yazar ve sanatçılara kadar farklı toplum kesimlerini bir araya getiren zirve çerçevesinde Eko İklim Fuarı da düzenlendi. Fuarda, sivil toplumun, kurum ve kuruluşların; iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konusundaki çalışmalarıyla örnek uygulamalar sergilendi.

Efeler Belediyesi de projelerinin tanıtımını yapmak üzere fuarda yerini aldı. Zirvenin amacına uygun olarak tamamı geri dönüştürülebilir malzemelerden hazırlanan Efeler Belediyesi standı ziyaretçilerin beğenisini topladı. Efeler Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü'nün hazırladığı 'Daha Temiz Bir Efeler İçin Geri Dönüşümü Seçin' isimli projenin tanıtımı yapılan stantta proje çerçevesinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışması seçkilerinin yer aldığı kitapçık ve tanıtım broşürleri katılımcılara dağıtıldı, proje hakkında bilgiler verildi.

Efeler Belediyesi'nin geçtiğimiz ay Tepecik Mahallesi'nde kurduğu ve üretimin her aşamasında kadınların istihdam edildiği 'Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda üretilen yerli ürünler de stantta yer aldı. Fabrikada çalışan 200 emekçinin değer kattığı lezzetli ürünler, katılımcılar tarafından beğeniyle denendi. - AYDIN

Efeler Belediyesi Eko İklim Zirvesi'ne katıldı
Efeler Belediyesi Eko İklim Zirvesi'ne katıldı
Efeler Belediyesi Eko İklim Zirvesi'ne katıldı

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İklim Değişikliği, Ekonomi, Ankara, Efeler, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi Eko İklim Zirvesi'ne katıldı - Son Dakika


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