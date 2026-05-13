Efeler Belediyesi personeli hayatını kaybetti

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan greyder operatörü Barış Aydemir hayatını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve Efeler Belediyesi'nde greyder operatörü olarak görev yapan Barış Aydemir hayatını kaybetti. Aydemir'in ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin de başsağlığı mesajı yayımladı. Çalışma arkadaşlarını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Başkan Yetişkin; "Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü'nde görevli çalışma arkadaşımız Barış Aydemir'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhumun cenazesi yarın İlyasdere Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İlyasdere Mezarlığı'na defnedilecektir. Barış kardeşime Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Barış Aydemir'in cenazesi, yarın öğle namazının ardından İlyasdere Camii'nden kaldırılarak İlyasdere Mezarlığı'nda toprağa verilecek.