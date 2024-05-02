Efeler Belediyesi Gündüz Bakım Evleri Ücretlerinde Değişiklik Yaptı - Son Dakika
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Efeler Belediyesi Gündüz Bakım Evleri Ücretlerinde Değişiklik Yaptı

Efeler Belediyesi Gündüz Bakım Evleri Ücretlerinde Değişiklik Yaptı

Efeler Belediyesi Mayıs ayı Belediye Meclis Toplantısı'nda gündüz bakım evlerinde uygulanacak en düşük fiyat 7 bin TL, en yüksek fiyat ise 8 bin TL olarak belirlendi.

02.05.2024 21:15  Güncelleme: 21:18
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Efeler Belediyesi Mayıs ayı Belediye Meclis Toplantısı'nda belediyeye ait Gündüz Bakım Evleri ücretlerinde değişiklik yapıldı. Gündüz bakım evlerinde uygulanacak en düşük fiyat 7 bin TL, en yüksek fiyat ise 8 bin TL olurken fiyat değişikliği mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.

Efeler Belediyesi Mayıs ayı Belediye Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin başkanlık etti. Belediye meclisinde Efeler Belediyesine ait gündüz bakım evlerinin ücretlerinde değişikliğe gidildi. Ücret değişikliği MHP grubunun ret oyuna karşılık CHP'li üyelerin oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi. Yapılan değişikliğe göre ücretler KDV hariç Ata Mahallesi Çocuk Gündüz Bakımevi 7 bin TL, Adnan Menderes Mahallesi Çocuk Gündüz Bakımevi 8 bin TL, Mimar Sinan Mahallesi Çocuk Gündüz Bakımevi 8 bin TL, Adnan Menderes Mahallesi Çocuk Gündüz Bakımevi 8 bin TL, Kurtuluş Mahallesi Çocuk Gündüz Bakımevi 8 bin TL olarak belirlendi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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