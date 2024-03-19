Efeler Belediyesi Hasan Sefa Umurlu Halı Sahası\'nı Hizmete Açtı

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Efeler Belediyesi tarafından Hasan Sefa Umurlu Halı Sahası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Umurlu Mahallesi'ndeki törenin açılış konuşmasını yapan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay açılışlarında kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, "Bir sözümü daha yerine getirmenin onurunu yaşıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Oda başkanlarımız, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtar arkadaşlarımız burada, korkmayan muhtarlar burada, korkmadıkları için buradalar, korkmadıkları için sivil toplum örgütlerinin oda başkanları burada, onlarla gurur duyuyorum. Efeler halkı adına onları alkışlıyorum, sağ olsunlar" dedi.

Verdiği sözlerin yüzde 96'sını gerçekleştiren Başkan Mehmet Fatih Atay, "Siyasetçiler pek sevilmez, verdikleri sözü tutmadığı için. Ama verdikleri sözü tutanlara da 31 Mart'ta Efeler halkı gereğini yapacaktır, inanıyorum. Bu tesis gençlerimiz için, Umurlu için küçük bir tesis. Biliyorsunuz çok çabaladık, çok mücadele ettik. Spor Toto'dan 6 milyon TL bağış almamıza rağmen, büyük bir spor kompleksi yapmak için 3 kez ihaleye çıktık fakat giren olmadı. Yapacağımız bir şey yok, kendi yapma hakkımız yok, yasal açıdan bu engel. O nedenle tekrar ihaleye çıkacağız, bu kez giren olursa Türkiye'nin, Aydın'ın en güzel spor kompleksini Umurlu'ya armağan edebiliriz" diye konuştu.

Vefa örneği göstereceklerini kaydeden Başkan Atay, kreş ve pazar yeri açacaklarını müjdeleyerek, "Umurlu'da kreş açacağız, pazar yeri organize edeceğiz. Umurlu'ya emeği geçen herkesin adını açtığımız merkezlerimizde yaşatacağız. Halı sahamız hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Umurlu Mahallesi Muhtarı Soner Afşar ile Umurlu Spor Kulübü Başkanı İsmail Savran da yaptıkları konuşmada Umurlulu gençlerin çok istediği halı sahayı mahallelerine kazandıran Başkan Atay'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Mehmet Fatih Atay, davetlilerle birlikte Hasan Sefa Umurlu Halı Saha'nın açılış kurdelesini keserek halı sahayı hizmete açtı. Başkan Atay daha sonra davetlilerle birlikte Umurlu'da hizmete açacağı 7'nci Hanımevi'nin açılış töreni için hanımevinin bulunduğu alana geçti. - AYDIN