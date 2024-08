Efeler Belediyesi, Hayvan Hakları Federasyonu ile işbirliği yapıyor

Yerel

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Aydın İl Temsilcisi ve Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş, HAYTAP İl Temsilcisi ve Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Avukat Şeyda Yıldırım ve can dostları Lucky'i belediyede ağırladı.

Ziyaret sırasında, sokak hayvanları yasa tasarısı, Efeler'de can dostlarını korumaya yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Sevimli dost Lucky'nin varlığı ise belediye binasına adeta renk kattı. Başkan Yetişkin, tek gözünü kaybetmiş engelli bir can dostunu yakın zamanda sahiplenen Şeyda Yıldırım'ı bu duyarlı davranışı için tebrik etti. Başkan Yetişkin, Efeler'deki her canlının güvende olacağına dair güçlü bir mesaj verdi. "Bizim için her can değerli. Sokak hayvanları da bu kentin bir parçası ve onların huzur içinde yaşamalarını sağlamak bizim sorumluluğumuz" diyen Yetişkin, sokak hayvanları için koruyucu çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi.

Başkan Yetişkin ayrıca, hayvanseverlerle işbirliği yaparak daha güzel ve yaşanabilir bir Efeler için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. - AYDIN