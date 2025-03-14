Efeler Belediyesi, Horozköy Mahallesi'nde Konforu Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Efeler Belediyesi, Horozköy Mahallesi'nde Konforu Artırıyor

Efeler Belediyesi, Horozköy Mahallesi\'nde Konforu Artırıyor

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in öncülüğünde, Horozköy Mahallesi'nde yapılan yol bakım, ağaç budama ve muhtarlık binası yenileme çalışmaları, vatandaşların yaşam konforunu artırdı.

14.03.2025 15:26  Güncelleme: 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, hem şehir merkezinde hem de kırsal mahallelerdeki hizmetlerle vatandaşların yaşamını daha konforlu hale getirmeye devam ediyor.

Efeler Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmalarını sürdürdüğü adreslerden biri de Horozköy Mahallesi oldu. Söz konusu adresteki tarım arazilerine ulaşım sağlayan yolların tamamı, bakım ve onarım çalışmalarıyla yenilendi. Mahalle meydanında yer alan ağaçlar budandı. Bunun yanı sıra, mahalledeki muhtarlık binası da kapsamlı bir bakım sürecinden geçirilerek modern ve sağlıklı bir hale getirildi. Mahalledeki tuvalet ve lavabolar da yeniden düzenlenerek, vatandaşların kullanımına sunuldu.

Horozköy Mahallesi'nde gerçekleşen bu çalışmaların yanı sıra, mahalledeki birçok yol da döşeme taşlarla kaplanarak, ulaşım daha konforlu hale getirildi. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve ekibinin yürüttüğü bu faaliyetler, sayesinde vatandaşların yaşam konforu yükseltildi.

Horozköy Mahallesi Muhtarı Cüneyt Çoban, Başkan Yetişkin'e ve Efeler Belediyesi personeline teşekkürlerini ileterek, yapılan çalışmaların mahalle sakinleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını söyledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Anıl Yetişkin, Güncel, Efeler, Tarım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi, Horozköy Mahallesi'nde Konforu Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkek yolcu ’Şeytan bizi takip ediyor’ diyerek uçakta dehşet saçtı Erkek yolcu 'Şeytan bizi takip ediyor' diyerek uçakta dehşet saçtı
Ayrılık tartışması kanlı bitti: Kocasını öldürüp cinsel organını tavada kızarttı Ayrılık tartışması kanlı bitti: Kocasını öldürüp cinsel organını tavada kızarttı
Ehliyet kutlaması kötü sonla bitti Ehliyet kutlaması kötü sonla bitti
Ümit Karan, Rangers maçı sonrası Mert Hakan Yandaş’a fena salladı Ümit Karan, Rangers maçı sonrası Mert Hakan Yandaş'a fena salladı
Türkiye ’yaş’lanıyor 96 ülkenin nüfusunu geride bıraktı Türkiye 'yaş'lanıyor! 96 ülkenin nüfusunu geride bıraktı
Altın fiyatları durdurulamıyor Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı Altın fiyatları durdurulamıyor! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı
Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar
MİT tek tek tespit etti Casuslar kıskıvrak yakalandı MİT tek tek tespit etti! Casuslar kıskıvrak yakalandı
AP milletvekilinden Gazze oturumunda şakalaşan bakanlara sert sözler: Kendinizden utanmalısınız AP milletvekilinden Gazze oturumunda şakalaşan bakanlara sert sözler: Kendinizden utanmalısınız
Maliye kira geliri beyan dönemi için konutlarda yoklama başlattı Maliye kira geliri beyan dönemi için konutlarda yoklama başlattı
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi Günde 2 ton üretip satıyorlar Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar
İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması Esenler’de 60, Göktürk’te 250 lira İstanbul'da lahmacun fiyatı tartışması! Esenler'de 60, Göktürk'te 250 lira
Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu aradı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu aradı
Ünlü posta şirketi binlerce çalışanını işten çıkaracak Ünlü posta şirketi binlerce çalışanını işten çıkaracak
3 bilezik için öldürülen Hatice Kış cinayetinin detayları kan dondurdu 3 bilezik için öldürülen Hatice Kış cinayetinin detayları kan dondurdu

15:37 Cezaevindeki Ümit Özdağ’dan yeni fotoğraf Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf
15:13 12 yaşındaki Eslem’in ölümüne ilişkin Yüksekova Belediye Başkanı’na soruşturma başlatıldı 12 yaşındaki Eslem'in ölümüne ilişkin Yüksekova Belediye Başkanı'na soruşturma başlatıldı
13:54 Altın fiyatları durdurulamıyor Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı Altın fiyatları durdurulamıyor! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı
22:00 İngiltere barış için Ukrayna’ya asker konuşlandıracak İngiltere barış için Ukrayna'ya asker konuşlandıracak
21:45 İsveç’te okullarda akıllı telefonların yasaklanması kararı alındı İsveç'te okullarda akıllı telefonların yasaklanması kararı alındı
21:31 Hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever’in son paylaşımları sosyal medyada gündem oldu Hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever'in son paylaşımları sosyal medyada gündem oldu
21:17 Niğde’de mumya kaçakçılığı operasyonda 7 kişi tutuklandı Niğde'de mumya kaçakçılığı operasyonda 7 kişi tutuklandı
21:05 2 günlük bebeği aile meclisi kararıyla katlettiler, 5 yıl sonra yakalandılar 2 günlük bebeği aile meclisi kararıyla katlettiler, 5 yıl sonra yakalandılar
20:40 İmzayı attığına pişman oldu Dünyaca ünlü yıldızının biletini 1 ayda kestiler İmzayı attığına pişman oldu! Dünyaca ünlü yıldızının biletini 1 ayda kestiler
20:32 Trump, Putin’in ateşkes açıklamasını yeterli bulmadı: Umut verici ama tam değil Trump, Putin'in ateşkes açıklamasını yeterli bulmadı: Umut verici ama tam değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 15:49:33. #7.11#
SON DAKİKA: Efeler Belediyesi, Horozköy Mahallesi'nde Konforu Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.