Efeler Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzalanan sözleşmeyle birlikte belediyede çalışan kadrolu ve sözleşmeli memurlar, maddi kazanımların yanı sıra aralarında kadınlar için ayda bir özel gün izni, doğum yapan kadın çalışana 1 yıllık ek süt izni ve engelli çalışanlar için özel servis aracının bulunduğu pek çok hak elde etti.
Efeler Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen Toplu İş Sözleşmesi imza töreni, şölen havasında gerçekleşti. İmzalanan sözleşmeyle birlikte belediyede çalışan kadrolu ve sözleşmeli memurlar birçok kazanım elde etti. Sendika yönetim kurulu üyeleri ve belediye çalışanları, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a teşekkür etti.
Başkan Atay, memurlara, "Sizler mutlu oldukça daha verimli çalıştıkça halkımıza daha iyi hizmet etme imkanı bulacağız" dedi.
Toplu iş sözleşmesine göre, çalışanlara aylık tavan tutarı en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 120'si oranında sosyal denge tazminatı maaş ödemesi ile birlikte ödenecek. Tüm çalışanlar, kendi doğum günlerinde izinli sayılacak. Kadın çalışanlara her ay kendi belirleyecekleri bir iş günü özel gün izni verilecek. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın ilk günü, tüm engelli personel izinli sayılacak, malul gaziler ile eşleri, 19 Eylül Gaziler Günü'nde izinli sayılacak. Şehit dul ve yetimleriyle anne-baba ve kardeşleri, 18 Mart Şehitler Günü'nde izinli sayılacak. Doğum yapan kadın çalışan resmi süt izni bitim tarihinden itibaren 1 yıl süreyle günde 2 saat süt izni kullanabilecek. Zabıta memurlarının çalışma saatleri, haftalık izninin en az 1 günü hafta sonuna denk gelecek şekilde düzenlenecek. Çalışanlar belediyenin tüm sosyal tesislerinden belediye meclisi tarafından belirlenecek oranda indirimden faydalanacak. Belediye olanakları çerçevesinde engelli çalışanlar için özel servis aracı temin edilecek.
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