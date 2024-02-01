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Efeler Belediyesi ile Tüm Bel-Sen Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
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Efeler Belediyesi ile Tüm Bel-Sen Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Efeler Belediyesi ile Tüm Bel-Sen Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Efeler Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında yapılan toplu iş sözleşmesi imza töreni gerçekleştirildi. Sözleşmeyle birlikte belediye çalışanlarına birçok kazanım sağlandı, çalışanlara sosyal denge tazminatı maaş ödemesi yapılacak, doğum günlerinde izinli sayılacaklar ve kadın çalışanlara özel gün izni verilecek. Ayrıca engelli personellere özel servis aracı temin edilecek ve çalışanlar belediye tesislerinden indirimli faydalanabilecekler.

01.02.2024 12:17  Güncelleme: 12:26
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Efeler Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Efeler Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen Toplu İş Sözleşmesi imza töreni gerçekleştirildi. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a sendika yönetim kurulu üyeleri ve belediye çalışanları teşekkür etti. İmzalanan sözleşmeyle birlikte belediyede çalışan kadrolu ve sözleşmeli memurlar birçok kazanım elde etti. Başkan Atay, memurlara "Sizler mutlu oldukça daha verimli çalıştıkça halkımıza daha iyi hizmet etme imkanı bulacağız" dedi.

Toplu iş sözleşmesine göre; çalışanlara aylık tavan tutarı en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 120'si oranında sosyal denge tazminatı maaş ödemesi ile birlikte ödenecek. Tüm çalışanlar kendi doğum günlerinde izinli sayılacak. Kadın çalışanlara her ay kendi belirleyecekleri bir iş günü özel gün izni verilecek. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın ilk günü tüm engelli personeller izinli sayılacak, malul gaziler ile eşleri 19 Eylül Gaziler Günü'nde izinli sayılacak. Şehit dul ve yetimleriyle anne-baba ve kardeşleri 18 Mart Şehitler Günü'nde izinli sayılacak. Doğum yapan kadın çalışan resmi süt izni bitim tarihinden itibaren 1 yıl süreyle günde 2 saat süt izni kullanabilecek. Zabıta memurlarının çalışma saatleri, haftalık izninin en az 1 günü hafta sonuna denk gelecek şekilde düzenlenir. Çalışanlar belediyenin tüm sosyal tesislerinden belediye meclisi tarafından belirlenecek oranda indirimden faydalanacak. Belediye imkanları çerçevesinde engelli çalışanlar için özel servis aracı temin edilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Efeler Belediyesi ile Tüm Bel-Sen Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
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