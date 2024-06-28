Efeler Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında Sosyal Denge Sözleşmesi İmzalandı

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Efeler Belediyesi ile Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.

İmzalanan sözleşmeyle birlikte belediyede çalışan memur ve sözleşmeli personel birçok kazanım elde etti. Sendika yönetim kurulu üyeleri ve belediye personeli, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e teşekkür etti.

Başkan Yetişkin, "Sözleşmemiz 300 çalışanımızı kapsıyor. Bu sözleşme ile çalışanlarımızın sosyal ve ekonomik haklarında önemli iyileştirmeler sağladık. Çalışma şartlarımızı daha da geliştirmek ve sizlerin haklarını korumak adına atılan bu adım, belediyemizin hizmet kalitesini de artıracaktır. Emeğinizin karşılığını almanız, sizlerin motivasyonunu artırarak halka daha iyi hizmet sunmanızı sağlayacaktır. Hep birlikte çalışarak, Efeler'i daha güzel ve yaşanabilir bir kent haline getireceğiz. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ile Tüm Yerel-Sen Aydın Şube Başkanı Mehmet Bozkurt arasında gerçekleşen imza törenine, TİS ve Hukuk Sekreteri Aynur Çelik, İş Yeri Temsilcileri Furkan Kun, Sevda İliş, Üyeler Ülkü Avcar, Mehmet Kun ve Abdullah Baran katıldı. - AYDIN