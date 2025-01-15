Efeler Belediyesi Kent Lokantası Hizmete Açıldı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde 'Efeler Belediyesi Kent Lokantası' düzenlenen tören ile hizmete açıldı.

Efeler Belediyesi Zafer Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı No 159'daki Kent Lokantası'nı halkın hizmetine sundu. Saat 11.00 ile 15.00 arası açık olacak olan Kent Lokantası'nda vatandaşlar 3 çeşit yemeği 100 TL'den yeme imkanı bulacak.

Açılışta konuşan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu her zaman dile getiriyoruz. Bu amaçla burada da bir Kent Lokantası'nı hizmete açıyoruz. Vatandaşlarımızın daha kaliteli, daha sağlıklı ve uygun fiyatla yemeğe ulaşımlarını sağlamak üzere Kent Lokantası'nın kapıları saat 11.00 ile 15.00 arası açık olacak. Buranın açılmasında emeği olan tüm belediye personelimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Biz yerel seçimlerde Aydınlılara söz vermiştik. Burada bulunan her ilçe belediye başkanımızın da kent lokantası projesi var. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerinin her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz. İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu kent lokantalarına ihtiyaç duymayacağız" diye konuşarak Kent Lokantası'nı açan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'i tebrik ederek lokantanın Efeler halkına hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile Efeler Belediyesi Kent Lokantası'nın açılış kurdelesi kesilerek vatandaşların hizmetine açılırken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu Efeler Belediye Başkanı Yetişkin ile birlikte tezgahın başına geçerek açılışa katılanlara yemek ikramında bulundu. - AYDIN