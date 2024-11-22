Efeler Belediyesi Konuklu Mahallesi\'nde Yol Düzenleme Çalışması Yaptı

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Efeler Belediyesi ekipleri Konuklu Mahallesi'nde yol düzenleme çalışması gerçekleştirildi.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri görev ve sorumluluk alanlarında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Mevsimsel etkenler ve çeşitli nedenlerle yıpranan yollar, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla yenileniyor ve daha güvenli hale getiriliyor.

Son olarak ekipler, Konuklu Mahallesi'nde yol düzenleme çalışması gerçekleştirildi. Özellikle tarım arazilerine ulaşım için sıklıkla kullanılan bu yolda yapılan kapsamlı çalışma sayesinde, yol düzenlendi ve genişletildi. Ekipler, yolun araçlar ve yayalar için daha konforlu ve güvenli bir hale gelmesini sağladı. Bu düzenlemeler, aynı zamanda üreticiler için büyük bir avantaj oluşturuyor. Faaliyetler sayesinde vatandaşlar, hem yakıt hem de zamandan tasarruf edebilecek. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve ekibine teşekkürlerini ileten Konuklu Mahallesi sakinleri, yapılan çalışmanın ulaşım açısından büyük kolaylık sağladığını ifade etti. - AYDIN