Efeler Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda bakım çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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Efeler Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda bakım çalışmalarına devam ediyor

Efeler Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda bakım çalışmalarına devam ediyor

Efeler Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda başlattığı kapsamlı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Savrandere Mahallesi'ndeki mezarlıkta kabirlerin bakımı yapıldı ve yabani otlar temizlendi. Çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşlar daha rahat bir şekilde mezarlık ziyareti yapabilecek.

23.05.2024 17:01  Güncelleme: 17:03
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Efeler Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda başlattığı kapsamlı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Efeler Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, görev ve sorumluluk alanında yer alan mezarlıklardaki bakım faaliyetlerine devam ediyor. Son olarak Savrandere Mahallesi'ndeki mezarlıktaki kabirlerin bakımı yapıldı ve yabani otlar temizlendi. Vatandaşların daha rahat bir şekilde mezarlık ziyareti yapabilmeleri için yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanması amaçlanıyor.

Çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Savrandere Mahallesi sakinleri, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda bakım çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Efeler Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda bakım çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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