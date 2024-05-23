Efeler Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda bakım çalışmalarına devam ediyor

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Efeler Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda başlattığı kapsamlı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Efeler Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, görev ve sorumluluk alanında yer alan mezarlıklardaki bakım faaliyetlerine devam ediyor. Son olarak Savrandere Mahallesi'ndeki mezarlıktaki kabirlerin bakımı yapıldı ve yabani otlar temizlendi. Vatandaşların daha rahat bir şekilde mezarlık ziyareti yapabilmeleri için yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanması amaçlanıyor.

Çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Savrandere Mahallesi sakinleri, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. - AYDIN