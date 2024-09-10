Efeler Belediyesi'nden Balkan Şampiyonası'na sporcu desteği - Son Dakika
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Efeler Belediyesi'nden Balkan Şampiyonası'na sporcu desteği

Efeler Belediyesi\'nden Balkan Şampiyonası\'na sporcu desteği

Efeler Belediyesi tarafından hizmete açılan Türkiye'nin ilk ve tek açık hava olimpik tırmanma duvarında yetişen sporcu Enes Cıstak, Balkan Şampiyonası'nda Aydın'ı ve Türkiye'yi temsil edecek.

10.09.2024 12:12  Güncelleme: 12:13
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Efeler Belediyesi'nce hizmete açılan Türkiye'nin ilk ve tek açık hava olimpik tırmanma duvarında yetişen sporcu Enes Cıstak (11), Balkan Şampiyonası'nda Aydın'ı ve Türkiye'yi temsil edecek.

Ayyıldız Doğa Sporları İhtisas Kulübü sporcusu Enes Cıstak, 12-13 Ekim 2024 tarihlerinde Yunanistan'da gerçekleştirilecek olan Balkan Şampiyonası Spor Tırmanış Branşı'nda büyük bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Aydın İl Temsilcisi Efeler Belediyesi Spor Tırmanış Tesis Amiri ve Antrenörü Şevki Çıldır, bu başarının uzun soluklu ve disiplinli bir çalışmanın ürünü olduğunu belirterek, "Milli takım kotalarında artık Aydın'ın evlatları da yer alıyor. Bu süreçte Efeler Belediyesi'nin ve Başkan Anıl Yetişkin'in verdiği destek, sporcularımızın gelişiminde büyük rol oynadı. Üç yıl gibi kısa bir sürede sıfırdan bu noktalara gelmek kolay olmadı. Velilerimiz ve sponsorlarımızın da desteğiyle büyük bir aile olduk. Aydın, bu başarıların en güzel örneklerini hak ediyor" dedi.

Başkan Anıl Yetişkin ise, Efeler Belediyesi'nin spora ve gençlere verdiği önemin altını çizerek, "Gençlerimizi her alanda destekliyoruz. Spora yaptığımız yatırımların meyvesini almak, Aydın'ı uluslararası arenada temsil edecek sporcular yetiştirmek gurur verici. Belediyemizin tırmanma duvarında yarışlara hazırlanan Enes Cıstak'ın Balkan Şampiyonası'nda şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinden hiç şüphemiz yok. Efeler Belediyesi olarak spora olan desteğimiz artarak devam edecek" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi'nden Balkan Şampiyonası'na sporcu desteği - Son Dakika

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