Efeler Belediyesi\'nden ücretsiz ulaşım desteği

Efeler Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmeleri için ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in talimatıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında, 26 Mayıs Salı, arife günü boyunca Tellidede ve Kemer Mezarlıkları'na ücretsiz servis kaldırılacak.

Vatandaşların bayram öncesinde yaşamını yitiren yakınlarının kabirlerini ziyaret ederken ulaşım konusunda herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla düzenlenen servisler, saat 10.00 ile 17.00 arasında her saat başı Bey Camii önünden hareket edecek. Efeler Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek hizmet sayesinde özellikle yaşlı, ulaşım imkanı kısıtlı ve mezarlıklara gitmekte zorlanan vatandaşların ziyaretlerini daha kolay şekilde gerçekleştirmesi hedefleniyor.

Vatandaşlar, anlamlı uygulama nedeniyle Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e teşekkür etti. - AYDIN