Efeler Belediyesi\'nden Çevre Bilinci Etkinliği

Yerel

Efeler Belediyesi, çevre bilinci oluşturmak ve iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla 24 Ekim 2024 Perşembe günü 'Şehri Temiz Tut, İklimi Koru, Geleceğe Yön Ver!' sloganıyla kapsamlı bir farkındalık etkinliği düzenleyecek .

Organizasyon kapsamında çevre kirliliğinin şehirler ve doğal alanlar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekilerek, daha temiz bir çevre ve sağlıklı bir gelecek için atılması gereken adımlar vurgulanacak. Vatandaşlar, çöp toplama ve yürüyüş gibi aktivitelerle hem fiziksel olarak çevre temizliğine katkıda bulunacak hem de geri dönüşüm ile atık yönetimi konusundaki farkındalıklarını artıracaklar. Bu kapsamda katılımcılara, çevreyi koruma konusunda bireylere düşen sorumluluklar hatırlatılacak. Ayrıca, doğaya zarar veren atıkların ortadan kaldırılması ve geri dönüşümün teşvik edilmesi amacıyla çeşitli atölye çalışmaları da yer alacak.

Kemer Mahallesi AYKO 1 Caddesi Yürüyüş Parkuru'nda saat 11.00'de başlayacak olan etkinliğe katılmak isteyen vatandaşların saat 10.00'da Efeler Belediyesi hizmet binası önü veya 10.30'da Bey Cami önünden hareket edecek servis araçlarıyla alana ulaşabileceklerini belirten Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, tüm Efeler halkını etkinliğe davet etti. - AYDIN