Efeler'de Ramazan dayanışması zirve yaptı
Efeler'de Ramazan dayanışması zirve yaptı

20.03.2026 13:56  Güncelleme: 13:57
Efeler Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda, bakım ve giyim yardımları ulaştırarak, 55 çocuğa bayramlık kıyafet hediye etti. Başkan Anıl Yetişkin, bayram sevincini paylaşarak Efeler'in birlikteliğini vurguladı.

Efeler Belediyesi tarafından Ramazan boyunca sürdürülen sosyal destek çalışmaları kapsamında binlerce aileye gıda, bakım ve giyim yardımı ulaştırılırken, 55 çocuğa bayramlık kıyafetleri evlerinde teslim edilerek bayram sevinci yaşatıldı.

Efeler Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca sürdürülen sosyal destek çalışmaları, bayram öncesinde yoğunlaştırıldı. İlçede ihtiyaç sahibi ailelere gıda, bakım ve giyim alanlarında destek sağlanırken, çocuklara yönelik bayramlık dağıtımıyla çalışmalar tamamlandı. Efeler Belediyesi ekipleri, hazırlanan bayramlık kıyafetleri 55 çocuğun evine giderek teslim etti. Kapı kapı gerçekleştirilen dağıtımlarda çocukların bayram sevincini erken yaşadığı görüldü. Ramazan süresince ilçede yaklaşık 3 bin gıda kolisi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Bayram öncesi 57 hanede temizlik hizmeti verilirken, 72 kuaför ve 107 berber hizmetiyle vatandaşların kişisel bakımları evlerinde yapıldı. Ayrıca 50 çocuğun bayram tıraşı da belediye ekiplerince gerçekleştirildi. Öte yandan Sosyal Destek Giyim Noktası'ndan da yaklaşık 100 aile yararlandı. Vatandaşların ücretsiz şekilde kendi ihtiyaçlarına uygun kıyafet seçebildiği uygulama, Ramazan boyunca aktif olarak kullanıldı.

"Efeler'de büyük bir aileyiz"

Çalışmaları yakından takip eden ve vatandaşların bayramını kutlayan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin; "Bayram, paylaştıkça ve bir çocuğun gözündeki ışığı gördükçe gerçek anlamını bulur. Biz de bu yıl ekiplerimizle birlikte sadece yardım götürmedik; Efeler'in sıcaklığını, birliğini ve beraberliğini her kapıya taşıdık. Göreve geldiğimiz ilk günden beri tek bir derdimiz var, Efeler'de kimse kendisini kimsesiz hissetmesin. Ramazan boyunca binlerce soframıza bereket, evlerimize huzur olduk. Vatandaşlarımızın her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimin bayramını şimdiden en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, Yerel, Son Dakika

