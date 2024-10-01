Efeler Belediyesi'nden Salı Pazarı'na Yeni Düzenleme - Son Dakika
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Efeler Belediyesi'nden Salı Pazarı'na Yeni Düzenleme

Efeler Belediyesi\'nden Salı Pazarı\'na Yeni Düzenleme

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Salı Pazarı'nda yaptığı yeni uygulama ile vatandaşların daha konforlu alışveriş yapmalarını sağladı. Pazarcı esnafının tezgahlarının işgaliye çizgileri ile belirlenen alanların dışına çıkartılmaması hedefleniyor.

01.10.2024 16:12  Güncelleme: 16:14
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Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentte sembol haline gelmiş Salı Pazarı'nda başlattığı yeni uygulama ile vatandaşların daha konforlu alış-veriş yapmaları sağlayacak.

Ekipler, pazar esnafının tezgahlarını belirli bir alanın dışına çıkartmaması için işgaliye çizgileri çekti. Bu uygulama ile pazara gelen vatandaşların daha rahat alışveriş yapabilmesi hedefleniyor. Teni düzenleme ile pazar yeri daha düzenli ve erişilebilir bir hal aldı. Bu sayede pazara gelen ziyaretçiler, tezgahlar arasındaki boş alanları kullanarak daha konforlu bir şekilde alışveriş imkanı bulacak. Uygulamadan memnun olduğunu ifade eden pazarcı esnafı ve vatandaşlar, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi'nden Salı Pazarı'na Yeni Düzenleme - Son Dakika

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