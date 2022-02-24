Efeler Belediyesi'ne Avrupa'dan özel ödül - Son Dakika

Efeler Belediyesi, 'Çevreyi Koruma ve İklim Değişikliği ile Mücadele' çalışmalarıyla Avrupa Konseyi bünyesindeki Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından 'Yılın Partner Kuruluşu' seçilerek Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin, yerel demokrasiyi güçlendirmek amacıyla 14 yıldır sürdürdüğü Avrupa Yerel Demokrasi Haftası etkinlikleri, 2021'de 'Çevreyi Korumak: Yerel Topluluklar Harekete Geçiyor' temasıyla gerçekleştirildi. Efeler Belediyesi, geçtiğimiz yıl ortaya koyduğu çalışmalarla Avrupa Konseyi'nin en saygın ödülleri arasında gösterilen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Yılın Partner Kuruluşu unvanını almaya hak kazandı.

15 ülkeden 205 yerel yönetim, tema kapsamında gerçekleştirilen 600 etkinliği Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nın internet sitesi üzerinden paylaştı. Efeler Belediyesi'nin de 'Daha Temiz Bir Efeler İçin Geri Dönüşümü Seçin' projesi kapsamında uyguladığı çalışmalar katılımcılarla paylaşıldı. Efeler Belediyesi'nin çalışmaları, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Yıllık Koordinasyon Toplantısı'nda değerlendirilerek ödüle layık görüldü.

Efeler Belediyesi'ne 'Yılın Partner Kuruluşu' özel ödülünü getiren 'Daha Temiz Bir Efeler İçin Geri Dönüşümü Seçin' projesi eğitim, bilgilendirme ve katılımcı demokrasi uygulamalarıyla dikkati çekiyor. Projede mahallelerde kurulan çevre meclisleri, vatandaşları atık ayırmaya teşvik etmek amacıyla yürütülen bilinçlendirme faaliyetleri, kentin farklı noktalarına halkın proje önerilerini sunabilmeleri için yerleştirilen demokrasi kutuları, muhtarlıklardaki ikili mobil atık kutuları, 7 farklı atığı tek noktada toplayan 7'li mobil atık getirme merkezi, proje kapsamında düzenlenen ödüllü resim, şiir, kompozisyon yarışmalarıyla çevre duyarlılığı oluşturulması, sürdürülebilir ulaşıma destek için düzenlenen bisiklet turu, çocuklara bisiklet hediye edilmesi ve projeyi tanıtmak amacıyla kitapçık basılıp 500 okula gönderilmesi gibi faaliyetler yer alıyor. - AYDIN