Efeler Belediyesi, Nevzat Biçer Salonu\'nda usulen tahliye işlemini gerçekleştirdi

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'na ilişkin yürütülen tahliye süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Hukuki mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Yetişkin, geçmiş yıllarda alınan kesinleşmiş mahkeme kararlarına dikkat çekerek sürecin olumlu sonuçlanmasını beklediklerini ifade etti.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nun tahliyesine ilişkin sürecin hukuki ve idari boyutlarını değerlendirdi. Belediye olarak gerekli tüm yasal girişimlerde bulunduklarını belirten Başkan Yetişkin, tahliye sürecinin nasıl geliştiğini ve bundan sonraki aşamalarda izlenecek yolu anlattı.

Tahliye kararına karşı idari yargıya başvurduklarını hatırlatan Başkan Yetişkin, "Tahliye işleminin iptali için idare mahkemesinde dava açmıştık. Bu süreçte yürütmenin durdurulması kararı verilmişti. Ancak İzmir Bölge İdare Mahkemesi, söz konusu kararın verilmemesi gerektiği yönünde hüküm kurdu ve yürütmenin durdurulması kararı kaldırıldı. Böylece tahliye sürecine geri dönüldü. Ardından Efeler Kaymakamlığı tarafından tarafımıza 15 gün içerisinde tahliye işleminin gerçekleştirilmesi gerektiğine ilişkin resmi bildirim ulaştırıldı" dedi.

Başkan Anıl Yetişkin, "Nevzat Biçer'in hemen yanında bulunan Tariş alanı ve park alanı olmak üzere iki ayrı parsel hakkında 2005 yılında verilmiş ve kesinleşmiş mahkeme kararları bulunuyor. Bu kararlarda söz konusu alanlarda vakıf tescilinin oluşamayacağı hüküm altına alınmış. Bizim de elimizde bu kesinleşmiş kararlar mevcut. Bunları mahkemeye sunduk. Normal şartlar altında mahkemenin Nevzat Biçer ile ilgili de benzer bir değerlendirme yaparak mevcut tescilin kaldırılması yönünde karar vereceğini umut ediyoruz" diye konuştu.

Belediyenin yalnızca tahliye işlemine ilişkin değil, taşınmazın mülkiyet durumuna yönelik de hukuki girişimlerde bulunduğunu açıklayan Başkan Yetişkin, açılan tapu iptal ve tescil davasında önemli bir tedbir kararı alındığını belirtti.

Yetişkin, "Hukuki mücadelemiz devam ediyor. Tapu iptal ve tescil davası açtık ve bu dava kapsamında tedbir kararı aldırdık. Taşınmazın üçüncü kişilere devrinin engellenmesine yönelik mahkeme kararımız bulunuyor" dedi.

Alınan kararın ardından ilgili kurumlarla gerekli görüşmelerin gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Yetişkin, belediyenin yükümlülüklerini yerine getirirken önceden planlanan etkinlikleri de gözettiğini belirtti.

Yetişkin, "Gerekli görüşmelerimizi yaptık ve bugün itibarıyla Vakıflar'a usulen tahliye işlemini gerçekleştirdik. Ancak salonumuzda 11 Kasım'a kadar önceden planlanmış etkinliklerimiz bulunuyor. Bu durumu da ilgili kurumlara bildirdik. Şu an için tahliye işlemini usulen tamamladık. 11 Kasım'dan sonra ise alanı tamamen tahliye edeceğiz. Bununla birlikte hukuki süreç henüz sonuçlanmış değil. Belediye olarak haklarımızı yasal yollarla savunmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.