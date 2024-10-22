Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi, Farkındalık Yaratıyor - Son Dakika
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Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi, Farkındalık Yaratıyor

Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi, Farkındalık Yaratıyor

Efeler Belediyesi, Otizm Yaşam Merkezi ile otizmli bireylerin gelişimini destekleyerek toplumda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Ücretsiz eğitim programlarıyla bireylerin bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek ve sosyal uyumlarını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

22.10.2024 12:05  Güncelleme: 12:06
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Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi, otizmli bireylerin gelişimine katkıda bulunarak toplumda daha fazla farkındalık oluşturma amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışının da en anlamlı örneklerini sergilemeye devam ediyor. Göreve geldiği günden bu yana Efeler Belediyesi'nin hizmet ağını geliştirmek ve artırmak için faaliyetlerine devam ediyor. Bunlardan biri de otizmli bireylerin yaşamına olumlu katkı sunan, alanında bölgenin en kapsamlısı olma özelliğini taşıyan ve tamamen ücretsiz olarak hizmet sunan Otizm Yaşam Merkezi. Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi, özel çocukların bağımsız yaşam becerilerini geliştirme ve davranış problemlerini azaltma hedeflerini alanında uzman kadrosuyla gerçekleştiriyor.

Otizmli bireyler, Efeler Belediyesi'nin anlamlı merkezinde tamamen ücretsiz olarak sunulan eğitim programları kapsamında; algı, bellek, motor, dil ve iletişim becerilerinin yanı sıra sosyal uyum ve akademik becerilerin geliştirilmesine yönelik eğitimler alıyor. Ayrıca, toplumda otizm farkındalığını artırmak ve özel bireylerin haklarını savunmak da merkezin amaçları arasında bulunuyor.

Yaşamın her alanına dair derslerin verildiği merkezde; ergoterapi, duyu bütünleme, spor, müzik, resim, oyun, özel eğitim ve dil konuşma gibi çeşitli alanlarda eğitimler veriliyor.

Nasıl kayıt olunur?

Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından OSB tanısı almış kişiler, raporları ile birlikte Yedi Eylül Mahallesi Batı Aydın Bulvarı Numara 9'daki merkeze kayıt olabiliyor. Kurumda eğitim almak isteyen bireyler için yaş sınırı bulunmuyor. Yeni kayıtlar için, kuruma ilk defa gelen öğrenciler öğretmenler tarafından değerlendiriliyor. Değerlendirme sonucuna göre ihtiyaçlara uygun programlar hazırlanıyor. Her ders 40 dakika sürerken, ders sonrasında velilere öğrencinin durumu hakkında bilgi veriliyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi, Farkındalık Yaratıyor - Son Dakika

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