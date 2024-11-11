Efeler Belediyesi, Otizm Yaşam Merkezi ile Model Oluyor - Son Dakika
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Efeler Belediyesi, Otizm Yaşam Merkezi ile Model Oluyor

Efeler Belediyesi, Otizm Yaşam Merkezi ile Model Oluyor

Efeler Belediyesi, otizmli bireyler için kurduğu Otizm Yaşam Merkezi ile çevre il ve ilçelere örnek teşkil ediyor. Fethiye Belediyesi ve dernek yöneticileri, merkezin işleyişini incelemek için Efeler'i ziyaret etti.

11.11.2024 09:23  Güncelleme: 09:25
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Efeler Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle sadece kendi şehrinde değil, çevre il ve ilçelerde de örnek olmayı sürdürüyor.

Efeler Belediyesi'nin, otizmli bireyler için kurduğu Otizm Yaşam Merkezi, sosyal, eğitim ve eğlence odaklı etkinliklerle büyük bir başarıya imza atıyor. Bu merkezi incelemek amacıyla Fethiye Belediyesi personeli ve Fethiye Otizm Derneği yöneticileri bir süre önce Efeler'e ziyarette bulunmuşlardı. Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi yöneticileri, merkezin işleyişi hakkında detaylı bilgi vererek Fethiye'de hayata geçirilmesi planlanan projeye önemli bir katkı sunmuştu.

Niyazi Mete Otizm Parkı projesine her aşamada destek vermeye devam eden Efeler Belediyesi'nden bir heyet geçtiğimiz günlerde Fethiye'ye gitti. Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Gülhiz Gürbüz Bideci, Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi Sorumlusu Aynur Çam ve merkezin koordinatörü Yusuf Kalın, projeyi yerinde inceledi ve burada görev alması planlanan kişilerle fikir alışverişinde bulundu ve düzenlenen toplantıda deneyim ve bilgilerini paylaştı.

Fethiye'deki proje yetkilileri, ortaya koydukları dayanışma örneği nedeniyle Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi, Otizm Yaşam Merkezi ile Model Oluyor - Son Dakika

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