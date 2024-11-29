Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Toplumsal Sorunlara Dikkat Çekiyor - Son Dakika
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Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Toplumsal Sorunlara Dikkat Çekiyor

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Toplumsal Sorunlara Dikkat Çekiyor

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, düzenledikleri sokak tiyatrosu etkinlikleri ile kadınların toplumsal yaşamda karşılaştıkları zorlukları ele alarak toplumsal farkındalığı artırmaya devam ediyor. Etkinliğe katılanlar, sahne performanslarını ilgiyle izleyerek tiyatro ekibine destek gösterdiler.

29.11.2024 16:43  Güncelleme: 16:45
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Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, sahneledikleri oyunlarla toplumsal sorunlara dikkat çekmeye devam ediyor. İlçede ve ülkenin dört bir yanında sergilenen oyunlar, toplumsal farkındalığın artmasına önemli katkılarda bulunuyor.

Efeler'in sanat yüzleri, Efeler Kent Konseyi tarafından Umurlu Mahallesi'nde düzenlenen sokak tiyatrosu etkinliğinde, kadınların toplumsal yaşamda karşılaştığı zorlukları ele alan bir gösterim sundu. Etkinliğe, Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın Ulusal, Efeler Kent Konseyi Başkanı Gülsevil Ergünoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. İzleyiciler, özellikle kadınların toplumsal yaşamdaki eşitsizlikler ve zorluklarla ilgili verilen mesajları büyük bir ilgiyle izledi. Sahne performanslarının güçlü anlatımı, izleyicilerden tam not aldı.

Gösterimin sonunda, katılımcılar tiyatro ekibini alkışlayarak desteklerini ifade etti. Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun bu tür etkinlikleri, toplumda farkındalık oluşturmanın yanı sıra kültürel etkileşimi de artırmaya devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Toplumsal Sorunlara Dikkat Çekiyor - Son Dakika

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