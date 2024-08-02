Efeler Belediyesi Tabakhane Deresi\'nde Temizlik ve Çevre Düzenlemesi Yaptı

Yerel

Efeler Belediyesi, Tabakhane Deresi'nde kapsamlı bir temizlik ve çevre düzenlemesi çalışması gerçekleştirdi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşları, daha temiz ve her alanda daha yaşanılabilir bir kent için çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sorumluğu Aydın Devlet Su İşleri 21.Bölge Müdürlüğü'nde bulunan Tabakhane Deresi'ni temizlemek için yetkili kurumla gerekli yazışmaları tamamladıktan sonra kolları sıvadı. İş makineleri ile dereye inen ekipler; deredeki atıklar, çamur birikintileri ve diğer engelleri temizledi. Böylece dere, hem daha estetik bir görünüme kavuşturuldu hem de hijyenik bir hale getirildi.

Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de bölgedeki yeşil alanlarda kapsamlı bir düzenleme gerçekleştirdi. Çim biçme ve ağaç budama işlemleriyle, dere çevresi modern bir görünüm kazandı. Ekipler, çimleri biçerek yeşil alanların estetik açıdan iyileştirilmesini sağladı ve ağaçları budayarak hem sağlıklarını korudu hem de daha düzenli bir görünüm elde etti. - AYDIN