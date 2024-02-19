Efeler Belediyesi, Tepecik Mahallesi'nde yeni bir meydan açıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Efeler Belediyesi, Tepecik Mahallesi'nde yeni bir meydan açıyor

Efeler Belediyesi, Tepecik Mahallesi\'nde yeni bir meydan açıyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Tepecik Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Ali Kemal Sinanoğlu Meydanı'nın açılışını yapacak.

19.02.2024 11:17  Güncelleme: 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler halkına yeni yaşam alanları oluşturmaya devam eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçeye yeni bir meydan kazandırıyor.

Tepecik Mahallesi'nde Efeler Belediyesi'nce yapımı tamamlanan Ali Kemal Sinanoğlu Meydanı 21 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'te yapılacak törenle hizmete açılacak. Efeler halkını açılış törenine davet eden Başkan Atay, "Tepecik Mahallemize kazandıracağımız Ali Kemal Sinanoğlu Meydanı'mız sadece fiziksel bir mekan olmanın ötesinde, mahalle kültürünü ve birlik duygusunu yaşatmaya katkı sağlayacak. Tüm Efeler ailemi Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz açılışımıza bekliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Mehmet Fatih Atay, Efeler, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi, Tepecik Mahallesi'nde yeni bir meydan açıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 06:40:20. #1.12#
SON DAKİKA: Efeler Belediyesi, Tepecik Mahallesi'nde yeni bir meydan açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement