Efeler Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan\'ı Kutluyor

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Efeler Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları renkli etkinliklerle buluşturuyor.

Aydın Tekstil Park'ta çocuklara dopdolu bir program hazırlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi, 23 Nisan'ı kentte coşkuyla kutluyor. Gün boyu; şişme oyun parkları, bilim ve deney evi, akıl oyunları kulübü, satranç kulübü, alevle cam işleme kulübü, resim kulübü, alan oyun etkinlikleri, Efeler Belediyesi Kent Orkestrası ve ikramlar eşliğinde çocuklar doyasıya eğleniyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederek, Efeler Belediyesi'ne ait Gündüz Bakımevleri'nde eğitim gören 3, 4 ve 5 yaşlarındaki çocukların da gösteri yapacağı 23 Nisan Etkinlikleri'ne tüm Efeler halkını davet etti. - AYDIN